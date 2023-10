Nebyla to žádné extra podívaná, spíše boj s řadou faulů a nepřesností. Fotbalisté Zlechova přesto domácí hodový souboj s Lhotou u Malenovic zvládli za tři body, rivala přetlačili 2:1 a tabulkovému sousedovi malinko odskočili.

Fotbalisté Zlechova porazili Lhotu 2:1 | Video: Libor Kopl

Výhru domácích zařídili Michal Bělaška, který v 16. minutě proměnil penaltu, a také Hynek Vaněk. Zkušený středopolař se hlavou trefil po rohu bratra Tomáše, za hosty skóroval pouze Milan Knedla.

Ve Zlechově tak v sobotu dopoledne odpálili tradiční hodové veselí.

„Dneska jsme potřebovali tři body urvat, což se nám povedlo," oddechl si trenér Zlechova Libor Matoušek.

I. B třída sk. C, 11. kolo - SK ZLECHOV - FK LHOTA 2:1 (1:1)

Branky: 16. Michal Bělaška z penalty, 50. Hynek Vaněk - 20. Milan Knedla. Rozhodčí: Zpěvák. Diváci: 150.

Rozladěný soupeř prchal z trávníku do kabin naštvaný, zlobil se na sudího Zpěváka, který podle jejich mínění ovlivnil výsledek odpískanou penaltou.

„Nikdo z nás neví, za co byl pokutový kop nařízený," tvrdí Stanislav Vávra. Bývalý kouč Lhoty naskočil do utkání coby střídající hráč, nedovolený zákrok nepostřehl. „Byl to obyčejný roh, dva hráči se vzájemně drželi, domácí spadl, zařval a rozhodčí pískl penaltu," popsal situaci ze svého pohledu.

Domácí kouč Matoušek zákrok z lavičky na stopera Goliana neviděl. „Ale prý tam byl loket," dozvěděl se od svěřenců.

Stejně to viděli také domácí příznivci, kteří kritiku hostů odmítali a také nechápali.

Fotbalistům Lhoty se ale nelíbili další věci.

„Řeknu k tomu jen to, že domácí chtěli na hody vyhrát a tak se i stalo. Víc zápas komentovat nemíním," prohodil při odchodu ze hřiště kouč Lhoty Jaroslav Kuna.

Vávra byl daleko sdílnější. Vadila mu nejen odpískaná penalta, ale také přístup domácích hráčů. „Měli tam spoustu ostrých zákroků, které nebyly potrestány," prohlásil Vávra.

Ani šest hráčů z ligy nepomohlo. Slovácko B promrhalo vedení 2:0, je poslední

„Hlavně kvůli tomu byla druhá půle rozbitá, rozkouskovaná. Domácí nás rozkopali, nenechali hrát. Byla to spíše holomajzna. Samé nákopy a souboje," přidal zklamaně.

Přitom úvodní část, která skončila nerozhodně 1:1, patřila spíše Lhoťanům. „Soupeř byl v prvním poločase lepší, fotbalovější, silnější na balonu, ale moc šancí si nevypracoval. Hosté hráli v poli velmi dobře. My jsme technické nedostatky nahradili bojovností, důrazem," hodnotil Matoušek.

Jeho tým šel do vedení po čtvrt hodině hry, kdy diskutabilní penaltu proměnil Bělaška. Celek ze Zlínska ale výsledek rychle srovnal. Prosadil se Knedla. Další branky hosté ze své územní převahy nevytěžili, čehož po bojovném střetnutí také litovali.

„Po prvním poločase, kdy jsme hráli naši hru, jsme měli vést 3:1 a bylo by vymalováno. Bohužel jsme málo stříleli, nedali góly. Ve druhé půli jsme dostali brzy gól a už jsme se z toho nedostali," uvedl Vávra.

Zlechov o přestávce překopal sestavu, vystřídal dva hráče a začal být daleko důslednější. Týmu z Uherskohradišťska pomohla nádherná druhá trefa Hynka Vaňka, který se parádně trefil hlavou po rohu bratra Tomáše.

Domácí se za stavu 2:1 zatáhli, těsné vedení bránili. Z brejků ale mohli náskok několikrát potvrdit, ale třetí branku nepřidali, byť nějaké šance si vypracovali.

Kroměříž B zabrala. V derby zdolala Těšnovice. Domácí kapitán Petr nedohrál

Ještě za nerozhodného stavu mířil nepřesně Duchtík, velkou šanci v 70, minutě zazdil Tomáš Vaněk, jehož bravurním zákrokem vychytal hostující gólman Mikeštík.

Po centru Duchtíka pak hlavičkoval střídající Šmíd vedle.

Lhota ve druhé půli vypadla z rytmu, už zdaleka nebyla tak aktivní jako v úvodní části. Hosté se nechali rozhodit, vyloženou šanci si po změně stran nevypracovali.

Gólem neskončil únik Knedly, v závěru ještě zahrozil střelou z dálky david Bartoň, balon ale poslal nad.

„S kluky jsme velmi zklamaní, protože takové soupeře musíme porážet. Prohrát jsme si nezasloužili," je přesvědčený Vávra.

Zlechovu k triumfu pomohli i střídající dorostenci. Vpředu mu naopak chyběl Salinger. „Postupně zabudováváme do mančaftu mladé kluky z dorostu, jiná cesta není," ví dobře Matoušek.

Oba sobotní soupeři se po deseti odehraných zápasech drží ve středu tabulky.