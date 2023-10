„Věřil jsem si. Využil jsem instinkt a naštěstí to vyšlo,“ radoval se fantom s rukavicemi. „Jsem rád, že jsem alespoň trošku přispěl k jednoznačné výhře,“ přidal skromně.

Čtyřiadvacetiletý gólman inkasoval gól až za rozhodnutého stavu v závěru poklidného střetnutí, o čisté konto jej v 85. minutě připravil Jan Žiška. Stoper Kvasic hlavičkoval po rohu na přední tyči úplně osamocený, Pěgřím se přes chumel hráčů k míči nedostal. Branku ale stejně jako nikdo z týmu neřešil.

Naopak. Triumf nad Kvasicemi si náležitě užíval. Podobný výsledek ani scénář totiž nikdo ve Spartaku neočekával. Diváci se těšili na vypjatou bitvu, velké drama, které se po změně stran proměnilo v selanku, exhibici hluckého týmu.

„Čekali jsme těžký zápas, proto jsme hráli ze zabezpečené obrany, spoléhali spíše na brejky. Kvasice mají kvalitní tým. Hlavně na míči a v ofenzivě jsou silné, ale vzadu měli okénka, které jsme dokonale využili,“ uvedl.

Hluk zvítězil nad lídrem soutěže 5:1 a posunul se právě před nedělního soupeře na druhé místo tabulky. Za vedoucím Hrachovcem zaostává jen o skóre.

„Věděl jsem, že máme silný tým, že se budeme pohybovat v horních patrech tabulky, ale že to bude až takováto jízda, jsem nepředpokládal,“ přiznává s úsměvem.

Hluk ovládl šlágr s Kvasicemi, které zahodily dvě penalty a přišly o první místo

Brněnský rodák přestoupil do Hluku v únoru 2022 ze sousedních Kunovic.

Kromě chytání se věnuje i trénování mladých gólmanů v ligovém Slovácku, ve vyhlášené akademii pomáhá šéftrenérovi brankářů Petru Drobiszovi.

Na starosti má dorostence a taky borce z třetiligové juniorky.

„Klukům se věnuji už asi rok a půl. Na hřišti jsem s nimi třikrát nebo čtyřikrát týdně, zápasy vidím zcela výjimečně. Je to zajímavá práce, ale časově hodně náročná. V budoucnu bych se tomu rád věnoval naplno. Proto jsem se dal do dalších studií licencí. Uvidíme, co mi budoucnost přinese,“ líčí gólman, který pracuje na hlavní poměr v areálu Mesitu na CNC strojích jako seřizovač.

Pěgřím se mezi tři tyče postavil i díky otci, který jej v dětství vedl a individuálně připravoval. „Táta chytával divizi a krajské soutěže. Dříve se mi hodně věnoval, dohlížel na můj růst,“ říká.

Kariéru odstartoval ve Slovanu Brno, odkud měl vyřízeny střídavé starty do Líšně. Právě tam si jej před lety vyhlédlo Slovácko, kam i přestoupil.

Kunovice zvládly hodovou přestřelku, pomohli dorostenci i umělá tráva

V dorostu pomohl Frýdku-Místku k postupu do celostátní ligy. Ze Slezska se vrátil do rodného Brna, kde věkem stále ještě dorostenec pomohl k postupu mužům Slovanu.

Bydlet ale zůstal v Uherském Hradišti. Jelikož se mu nechtělo dojíždět, na angažmá se dohodl v Kunovicích.

Po slušných sezonách změnil působiště a nyní je součástí úspěšné hlucké party, která po triumfu v I. A třídě útočí na první místo i v krajském přeboru. Pěgřim patří mezi důležité postavy týmu, u toho stíhá vychovávat ještě své nástupce.