„V utkání jsme si chtěli zkusit dvě rozestavení, na které nejsme tolik zvyklí. Hráčky se lépe chovaly ve druhé půli, kdy jsme soupeřky přehrávali a vytvářeli si i střelecké příležitosti. Měli jsme na to, abychom zápas otočili, bohužel na konci nám to zaskřípalo v koncovce, přesto si myslím, že můžou převažovat pozitivní dojmy, protože jsme se v utkání zlepšovali, zůstali na pozitivní vlně, a navíc nám v zápase hráli tři juniorky, které to zvládli dobře,“ pochvaloval si kouč Slovácka Petr Vlachovský.