Parádní víkend mají za sebou fotbalisté Vlčnova. Svěřenci trenéra Václava Činčaly zvládli oba venkovní duely. Po vítězné páteční předehrávce v Ořechově, který přestříleli 4:3, zaskočili i v neděli dopoledne Zlechov, kde uspěli 3:2 a díky šesti bodům se v tabulce I. B třídy skupiny C posunuli už na šesté místo.

Trenér fotbalistů Vlčnova Václav Činčala byl po vydařeném víkendu náramně spokojený. | Video: Libor Kopl

Oba souboje s okresními rivaly rozhodl teprve šestnáctiletý mladík Jakub Šobáň.

„S víkendem jsme maximálně spokojení. Nečekali jsme, že bychom ze dvou venkovních utkání proti týmům z popředí tabulky mohli vytěžit všech šest bodů. Kluci si ale ověřili, že mohou hrát s každým a zvýšili si sebevědomí, což jsme potřebovali. Ve zbytku sezony už se nám bude hrát daleko lépe,“ uvedl trenér Vlčnova Václav Činčala.

I. B třída sk. C, 22. kolo -

SK ZLECHOV – TJ VLČNOV 2:3 (1:2)

Branky: 44. Tomáš Vaněk, 90. Igor Golian - 9. Michal Mikulec, 31. Jan Fibichr, 74. Jakub Šobáň. Rozhodčí: Kotačka. Diváci: 111.

Bývalý ligový fotbalista sice po pátečním utkání v Ořechově přišel o zraněného středopolaře Lukáše Nimránka, Zlechov měl ale daleko větší problémy se složením základní sestavy.

„Hráli jsme bez šesti hráčů. Chyběli nám Salinger, Duchtík, Kedra a další kluci včetně brankáře Vandy. Pozitivní bylo, že jsme mohli dát alespoň šanci dalším hráčům,“ uvedl kouč Zlechova Libor Matoušek.

Soupeře po vzájemném duelu chválil. „Vlčnov mě svým výkonem překvapil. V prvním poločase byl silnější na balonu, důraznější, měl všechny odražené balony a proto zaslouženě vedl,“ uznal.

Skóre v 9. minutě otevřel hostující Mikulec, druhý gól po půlhodině hry přidal Fibichr. Domácí vrátil do hry chvíli před poločasem Tomáš Vaněk, jenž snížil na 1:2.

Šobáň vynechal dorost, ze žáků šel rovnou do mužů. Na Slovácko nerad vzpomíná

„Ve 45. minutě jsme přidali třetí branku, kterou nám ale sudí neuznal pro ofsajd. Podle nás i některých fanoušků ale o postavení mimo hru nešlo,“ míní Činčala.

Úvod druhé půle patřil spíše Zlechovu. „Prvních patnáct minut jsme byli lepší, chtělo to jenom dát gól a skóre vyrovnat,“ ví dobře Matoušek.

Vlčnov ale těžké chvíle přečkal a v 74. minutě potřetí udeřil. Pohlednou akci zakončil dorostenec Šobáň, jenž využil hrubou chybu soupeře.

Dýmovnice i přestřelka. Ořechov padl s Vlčnovem, rozhodl mladík s brýlemi

„V závěru jsme sice měli nějaký tlak, ale už jsme stačili jenom snížit,“ povzdechl si Matoušek. Na konečných 2:3 upravil Golian. Vyrovnat už Zlechov nestihl.

„Je to škoda. Myslím, že zápasu by spíše slušela remíza,“ je přesvědčený domácí kouč. „Na to, že jsme hráli v takto okleštěné sestavě, to nebylo úplně špatné. Vlčnov ale hrál velice dobře,“ uznal Matoušek.

Činčala mužstvo stejně jako v pátek právem chválil. „Kluci znovu zabojovali, zamakali. Hráli fakt dobře. Byli jsme lepší než domácí a zaslouženě vyhráli,“ dodává bývalý záložník či útočník Zlína či Synotu.