"Vzhledem k tomu, že jsem momentálně zraněná, tak do hry určitě nezasáhnu, ale atmosféru Ligy mistrů žen si užiju alespoň jako fyzioterapeut z lavičky. I tak to bude ohromný zážitek. Když jsem v roce 2013 v Uherském Brodě s fotbalem začínala, ani ve snu mě nenapadlo, že jednou pojedu na Ligu mistrů. Je to obrovský úspěch pro Myjavu i pro mě osobně. A za ten vděčím i Uherskému Brodu. Právě tam jsem dostala možnost hrát ženský fotbal," uvedla Michaela Kučerová.