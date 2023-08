Kdyby v závěru neinkasoval, byl by za hrdinu a na Širůchu by se jeho ne zrovna obvyklé…

I když se soupeři odpískaný faul útočníka Kučery na stopera Petra Bobčíka nepozdával, podle Palíka byla penalta nařízena v souladu s pravidly a správně.

„Za mě byla jasná,“ přitakává. „Bylo evidentní, že náš stoper Petr Bobčík si balon pokopl a jak byl hráč Kunovic u míče později, tak ho vzal přes nohy,“ popisuje klíčový okamžik středečního utkání.

„I když domácí něco namítali, za mě je rozhodčí ušetřil jasné červené karty,“ říká Palík.

Na mysli má diskutabilní situaci z 80. minuty, kdy unikajícího hostujícího Stojaspala zastavil kunovický obránce Horáček. Dolní Němčí chtělo odpískání trestného kopu a vyloučení domácího beka, hrálo se však dál.

„Náš hráč šel sám na gólmana, byl před posledním bránícím hráčem, který jej nedovoleně zastavil, ale rozhodčí řekl, že to bylo tělo na tělo,“ nechápe bývalý hráč Strání či Holešova.

Dolní Němčí zvládlo dohrávku v Kunovicích, hostům přinesla výhru penalta

Dolní Němčí ale nakonec verdikty sudího Zicháčka neřešilo, v kapse totiž mělo všechny body. „Výhra nás samozřejmě těší, protože jsme potřebovali odčinit porážku z Mladcové, kde jsme nechali všechny body,“ říká. „V tomto počasí a po práci to byl výborný týmový výkon. Jsem moc šťastný, že jsme to zvládli,“ radoval se.

Kunovice uprostřed týdne nenavázaly na víkendový triumf nad Starým Městem, poprvé v sezoně vyšli úplně naprázdno.

„Věděli jsme, že je soupeř posílený, ale byli jsme na něj docela připravení. Hlavní bylo, že jsme předvedli hru, na kterou jsme byli zvyklí z minulé sezony,“ uvedl.

Fotbalisté Dolního Němčí tak dali zapomenout na nepovedený vstup do sezony, už se zase derou nahoru.

„S Kroměříží to pro nás byl zlatý bod, protože za mě je to adept na postup. S Mladcovou nám to nevyšlo, teď to bylo ale dobré,“ míní.

Zatímco trenér Zdeněk Skopal bude rád, když se tým posune do klidného středu tabulky, kde v silné konkurenci vydrží až do konce sezony, Palík by rád ještě výš.

„Vím, že I. A třída bude letos dost nabitá, já bych ale chtěl hrát do třetího místa,“ dodal závěrem.