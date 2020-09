Osvětimany v 5. kole I. A třídy skupiny B zvítězili na Bělince 4:2 a dál zůstávají stoprocentní. Trenér Němčický byl ovšem spokojený pouze z úvodní částí.

„V prvním poločase jsme byli herně lepší a šli do tříbrankového vedení, které určilo ráz zápasu. O poločase jsem kluky upozorňoval na to, že si zápas můžeme pokazit akorát sami, což se také stalo. Příště budu raději v šatně mlčet,“ usmíval se po čtvrtém letošním triumfu.

Ve druhé půli mu ovšem při šancích soupeře několikrát zatrnulo. „Zápas jsme si zbytečně zkomplikovali,“ přiznává.

„Nebyli jsme tolik aktivní a nehráli jsme směrem dozadu. Příště musíme být zodpovědnější,“ ví dobře.

První poločas přitom jednoznačně patřil hostům, kteří nastoupili v sestavě i se Šumulikoskim. Další člen ligového Slovácka, Tomáš Jeleček, ale do Kunovic nepřijel. I bez něj si ale fotbalisté Osvětiman věděli rady. Skóre otevřel ve 13. minutě parádní ranou probuzený kanonýr Zýbal.

Kunovice nehrály špatně. Snažily se, běhaly a i dopředu byly nebezpečné, ovšem v zakončení se trápily. Vyrovnat mohl Náplava, který ze sedmi metrů pálil ve vyložené pozici vysoko nad.

Hosté byli před brankou soupeře mnohem přesnější. Klimeše sice ještě vychytal gólman Pěgřím, hlavička Čevelíka po centru kapitána Síleše se už třepetala v kunovické síti.

Ve 32. minutě udeřil podruhé Zýbal a vypadlo to na jednoznačný zápas. „Osvětimany k nám přijely v kompletním složení, měli jsme to proti nim složité. I tak jsme ale chtěli co nejdéle udržet nulu, bohužel jsme vzadu propadali a ještě do přestávky inkasovali tři branky,“ posteskl si domácí trenér Vratislav Chaloupka.

„Na druhé straně za stavu 0:1 jsme měli vyloženou šanci, kterou Náplava nedal. A pak rozhodčí nepískl jasnou penaltu,“ přidal zklamaně.

Kunovice i za hrozivého stavu 0:3 bojovaly a dál se tlačily dopředu. Aktivní krajní bek Flek po rohu zakončoval vedle, další šanci zahodil Kříž.

Osvětimany v klidu kontrolovaly hru i výsledek, s přibývajícími minutami ale začaly být borci v červených dresech lehkovážní. I šancí už hosté měli méně. Za zmínku stojí Perůtkova tvrdá rána doprostřed branky nebo hlavička Zýbala vedle.

Mizivou šanci domácích na bodový zisk výrazně přiživil Náplava, jenž zakončil rychlý kontr. Vzápětí měl druhý gól na kopačce Kříž, zkušený forvard ale po přihrávce střídajícího Masaříka v jasné šanci totálně selhal.

Kontaktní branku zaznamenal až Flek v 84. minutě. Kunovice ožily, vycítily šanci, ale na vyrovnání nedosáhly. Odpor protivníka rázně utnul povedenou ranou Perůtka. „Za druhý poločas kluky chválím. S výkonem mužstva jsem byl spokojený,“ prohlásil Chaloupka.

DATART I. A třída skupina B, 5. kolo -

FK Kunovice – TJ Osvětimany 2:4 (0:3)

Branky: 72. Jaroslav Náplava, 84. Daniel Flek – 13. a 32. Ondřej Zýbal, 24. Miroslav Čevelík, 87. Jiří Perůtka

Rozhodčí: Doležal – Ruman, Večeřa (Valůšek)

Žluté karty: Náplava – Perůtka, Síleš

Diváci: 270

Kunovice: Pěgřím – Flek, Dobrozemský, Šafránek, Hostinek – Petřek (64. Masařík), Ondica, Bihari, Střelec – Kříž, Náplava (87. Krček). Trenér: Chaloupka.

Osvětimany: Brázdil – Síleš, Petrucha, Vykoukal – Klimeš, Šumulikoski, Perůtka, Švrček, Groulík – Zýbal, Čevelík. Trenér: Němčický.