Výsledky z přípravy neřeší, byť některé fanoušky možná trochu vyděsily. Fotbalisté Osvětiman v krátké letní přípravě sehráli dva duely, s Lednicí i Ratíškovicemi prohráli, celkem inkasovali hrozivých třináct branek!

Stoper Martin Kabelka po půl roce skončil v Osvětimanech. | Foto: Deník/Libor Kopl

„Úplně šílené,“ kroutí hlavou kouč Osvětiman Pavel Němčický.

Zatímco s Lednicí prohrál šestý tým krajského přeboru Zlínska 2:8, v sobotu s Ratíškovicemi padl po přestřelce 4:5. „Ve druhém utkání už bylo vidět zlepšení, ale dostali jsme čtyři góly ze standardky, což je strašně moc. Na bránění se musíme zaměřit. Máme hodně co napravovat a zlepšovat,“ ví dobře Němčický.

Moc času na sehrání ale Osvětimany nemají. Už o víkendu je čeká první letošní mistrovský zápas proti Morkovicím.

Celek z Uherskohradišťska ale půjde do utkání s několika novými tvářemi. Nyní se řeší přesun až čtyř hráčů ze Slovácka do Osvětiman. Možnost ukázat se dostanou mladíci, co vyšli z dorostu a neprosadili se v třetiligové rezervě.

„Jména si ale zatím necháme pro sebe. V týdnu to ale musíme doladit,“ říká Němčický.

Tým v létě posílili Erik Trlida z Boršic a Marek Němec z Napajedel. Vedení klubu nyní shání hlavně gólmana. Brankářská jednička Petr Chvojka totiž po pěti a půl letech opustil Osvětimany a zamířil do Rakouska.

V klubu, kterému šéfuje Vratislav Mynář, nepokračuje ani stoper Kabelka, mladíci Polák s Růžičkou se vrátili do béčka Slovácka. Kdo poputuje opačným směrem, zatím není jisté. Na Morkovice už ale budou Osvětimany v plné síle.