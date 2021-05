Lepší byl jenom Hluk. „Všichni jsme čekali na to, až situace zlepší a sezona zase rozjede. Bohužel to zase nedopadlo. Taková je ale doba,“ povzdechl si kouč Osvětiman Pavel Němčický.

Bývalý ligový záložník Slovácka, kde působí u třetiligové rezervy coby asistent hlavního trenéra Saňáka, chtěl sezonu dohrát.

„Je škoda, že čísla nezačala klesat o měsíc dřív,“ říká. „Nyní vidíme, že se situace lepší, počet nakažených každým dnem ubývá, vláda konečně rozvolňuje opatření. Bohužel to pro nás přišlo pozdě. Soutěž by se nestihla dohrát. Bereme to tak, jak to je,“ přidává.

Také fotbalisté Osvětiman se schází jednou týdně a společně trénují. V tomto režimu pojedou až do léta. Pokud to půjde, chtějí si do prázdnin zahrát i nějaké přípravné zápasy. „Pokud to bude možné, hned někomu zavolám a domluvím se na utkání,“ přiznává.

Trenér Němčický zatím přišel o jediného hráče. V klubu po dvou a půl letech skončil Dominik Síleš. Morkovický odchovanec, který prošel Slováckem i Kroměříží, fotbal v Osvětimanech nestíhá časově skloubit se studijními povinnostmi v Brně, kde i žije. „Je to škoda, ale hodně nám pomohl, za což mu musíme poděkovat,“ ví dobře.

Kdo Síleše nahradí, zatím není jasné. Každopádně Němčický si uvědomuje, že Osvětimany potřebují úzký kádr doplnit. „Budeme to řešit,“ dodává.