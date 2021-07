„Samozřejmě pro nás je to velké oslabení, protože každý rok dával desítky gólů. Na druhé straně pro osvětimanský fotbal toho udělal strašně moc. Angažmá v Rakousku mu přeji, bude hrát za euro, což je lepší. On ale s námi ještě bude trénovat, takže se nijak neloučíme. Třeba se ještě někdy vrátí,“ věří trenér Osvětiman Pavel Němčický.

Kromě jednatřicetiletého Zýbala v ambiciózním klubu nepokračují ani Síleš s Klimešem. Přední tým krajské I. A třídy skupiny B tak musí mančaft adekvátně nahradit.

První posilou je záložník Jan Bartoš. Odchovanec Tvrdonic prošel Slováckem, v minulosti hrával i za Hodonín, naposledy byl v divizním Lanžhotu.

„Máme ještě nějaké mladíky z okolí, ale dobře víme, že potřebujeme přivést i větší kvalitu, aby se měli od koho učit. Navíc ze svých ambic neslevujeme, zase chceme hrát o ty nejvyšší příčky,“ říká Němčický.

Bartoš se uvedl hned při své premiéře. V sobotním zápase s Ratíškovicemi se blýskl dvěma góly, bláznivý duel nakonec skončil divokou remízou 5:5.

„Byl to první zápas po dlouhé pauze. Procházíme nějakou přestavbou, takže chvíli potrvá, než si to sedne. Ratíškovice byly dobrý soupeř. V sestavě mají bývalé hráče Slovácka nebo mladé kluky, co prošli třeba Hodonínem. Pro diváky to byl atraktivní zápas, ve kterém padlo deset gólů. Mě samozřejmě mrzí, že jsme pět branek inkasovali. Na pět vstřelených gólů bychom doma měli vyhrát. Máme na čem pracovat, ale lidé byli spokojení,“ dodal Němčický.

Jeho tým se za týden v sobotu utká doma s Veselím nad Moravou. Zápas začíná v šestnáct hodin.

Přípravný fotbal -

TJ Osvětimany - FK Baník Ratíškovice 5:5 (3:4)

Branky: Čevelík 2, Bartoš 2, Knotek - Marcián 3, Venclík, J. Bábíček