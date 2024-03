Nebýt skvělých zákroků brankáře Janečky, jenž nastoupil po dlouhém zranění, odjížděli by hosté domů s daleko větším výpraskem.

„Ke konci utkání jsme sice měli spoustu příležitostí, ale to bylo i tím, že soupeř dohrával v oslabení. Dokud Boršice mohly, bojovaly a byly kompaktní, tak to nebylo vůbec jednoduché. Po vyloučení hostujícího hráče už jsme to mělo jednodušší. Samozřejmě vítězství je zasloužené,“ prohlásil trenér Osvětiman Pavel Němčický.

Krajský přebor, 15. kolo -

TJ OSVĚTIMANY – SK BORŠICE 3:0 (1:0)

Branky: 17. a 75. Miroslav Tomaštík, 61. Erik Trlida. Rozhodčí: Martinák – Havrlant, Vitásek (Pochylý). Červená karta: 71. Adam Jonáš (Boršice). Diváci: 250.

Dvakrát za domácí tým skóroval Miroslav Tomaštík, jednou se do sítě bývalého klubu trefil i Erik Trlida.

„Jsme spokojení s tím, že jsme utkání herně i výsledkově zvládli, protože proher bylo poslední dobou hodně, ale pořád máme na čem pracovat,“ ví dobře Němčický.

Osvětimany při jarní domácí premiéře odčinily předcházející nezdar v Morkovicích, rivala zválcovaly.

K bodům pomohl i nový kapitán Jakub Červinek. Bývalý zadák Brna dorazil z Kyjova. Fanouškům se představili také Jakub Novotný z Kroměříže, Adam Zapletal z Dukly Praha či Slovák Tomáš Mareš, který v Osvětimanech doplnil dvojče Lukáše. Poslední posilou je David Polák ze Slovácka B.

Pryč jsou naopak Mandinec s Králíkem, derby vynechali i Martin Zapletal, zraněný Furmánek a Čevelík, jenž si plnil pracovní povinnosti.

Boršice měly absencí snad ještě víc, což se na jejich výkonu hlavně ve druhém poločase podepsalo. Hosté sváteční duel nezvládli, po vyloučení střídajícího Adama Jonáše a křečích dalšího náhradníka Vojtěcha Šmíta dohrávali v devíti lidech.

„Musíme sportovně uznat, že soupeř byl jednoznačně lepší a sami sobě vysypat popel na hlavu, protože náš přístup byl opravdu velice špatný. Už jsme se o tom bavili i v kabině. Všechno začíná od tréninkové morálky a takové chuti rvát se o co nejlepší výsledek,“ prohlásil kouč Boršic Pavel Kučera.

Jeho tým sice před týdnem zdolal poslední Francovu Lhotu, na povinnou výhru ale nenavázal. K bodům měli Ohnutek a spol. hodně daleko.

„Asi jsme takovou facku potřebovali,“ míní Kučera. „Přístup v poslední době není moc dobrý, sužují nás i zraněný. Je to jedno s druhým. Jsem přesvědčený o tom, že pokud bychom v Osvětimanech podali stoprocentní výkon, tak bychom domácí potrápili daleko víc,“ věří.

Což se ale nestalo.

Fotbalista Osvětiman Adam Zapletal po výhře nad Boršicemi

První půle ale byla ještě poměrně vyrovnaná. Domácí šli do vedení v 17. minutě z první vážnější šance. Po dlouhém autu Zapletala stoper Červinek prodloužil míč hlavou nepokrytý Tomaštík pohotově uklidil balon do sítě.

Pak se po střele Bartoše vyznamenal hostující gólman Janečka, suverénně nejlepší hráč hostů.

Na druhé straně brankář Macháček moc práce neměl. Rána Cigoše z konce první půle šla mimo.

„Osvětimany byly v první půli lepší, zaslouženě šly do vedení. Před přestávkou jsme tam taky zahrozili a byli i nebezpeční, ale moc šancí ke skórování jsme neměli,“ říká Kučera.

Už během první půlky přemýšlel, jak změní rozestavení a hru oživím. Nakonec se rozhodl vyměnit hned tři hráče. „Šli jsme do většího rizika a hráli pouze na tři obránce, pět záložníků a dva útočníky. Chtěl jsem mít na hřišti rychlejší hráče,“ vysvětluje svůj záměr.

Hostujícímu kouči ale tah nevyšel podle představ.

„V úvodu druhé půle jsem měl takový pocit, že se hra srovnává, měli jsme tam dobré věci. Bohužel se nám hned zranil jeden z náhradníků Hubník. Zřejmě má natržený sval. Musel jsem reagovat a měl vyčerpané čtyři střídání. Postupně to na kluky doléhalo,“ líčí Kučera.

„Po nějakých nedorozumění jsme dostali další dva góly. Závěr už byl jednoznačný. V dalších šancích nás podržel skvělý Janečka,“ dodal.

Boršicím se hra totálně rozpadla. Mohl za to i vyloučený Jonáš. Střídající mladík totiž dvakrát za sebou zbytečně ostře dohrál protihráče a právem šel ven.

V deseti už neměli hosté nárok. Prohrávali totiž už 2:0. Po hodině hry se k sólu nadechl Trlida, který ustál souboj s obráncem a se štěstím dostal míč do brány.

Závěr se proměnil na přehlídku zahozených šancí. Na skvělého Janečku si nepřišli Bartoš, Zapletal ani Mareš, který hlavičkoval po nacvičeném rohu vedle.

Triumf Osvětiman završil až čtvrt hodiny před koncem Tomaštík, který pak v další tutovce mířil nad. Další šanci zazdil Mareš.

Neškodné Boršice, které dohrávaly v devíti, vysvobodil až závěrečný hvizd.

Odčinit velikonoční nezdar mohou příští týden doma proti Hrachovci. Osvětimany jedou už v pátek do Luhačovic.