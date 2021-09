Favorit v tu dobu po brankách ex-ligisty Veliče Šumulikoského vedl 2:0.

„Zápas vůbec hodnotit nejde. Já jsem jenom seděl na lavičce, i z naší strany to bylo atypické tréninkové utkání. S fotbalem to nemělo nic společného,“ prohlásil kouč Osvětiman Pavel Němčický.

Branky někdejšího reprezentanta Severní Makedonie a současného sportovního ředitele prvoligového Slovácka se ale do statistik počítat nebudou.

Osvětimany vyhrají kontumačně, do tabulky si zapíší tři body, což ale v klubu, kterému šéfuje hradní kancléř Vratislav Mynář, nikoho netěší.

„Je mně z toho smutno, protože z Kunovic pocházím a žiji tady tři sta metrů od stadionu. Soupeř už měl v minulých zápasech problémy. I v týdnu se mluvilo o tom, že jich moc není. My jsme se samozřejmě poctivě chystali a věřili, že domácí nastoupí alespoň v jedenácti. Bohužel realita byla jiná,“ posteskl si Němčický.

Favorit samozřejmě chtěl hrát, před bitvou o první místo s Hlukem se udržet v zápasové praxi, herní kondici. „Bohužel to asi jinak dopadnout nemohlo,“ štve Němčického.

Bývalý kapitán Slovácka má na rodné Kunovice krásné vzpomínky. Na Bělince s fotbalem začínal, díky mateřskému klubu se dostal až do ligy.

„Je mi líto, jak na tom klub v současnosti je. Je tady nádherný areál, skvělé podmínky pro fotbal, který se tady vždy hrál na vysoké úrovni. Jednu dobu se tady hrála i druhá liga, což bylo asi už moc, ale kunovický fotbal má tradici,“ připomíná známý jednačtyřicetiletý kouč.

Současná situace trápí trenéra Petra Chaloupku. I když hráče sháněl, volal jim, dát do kupy jedenáctku borců se mu nepodařilo.

Na utkání se nedostavili Pavel Kříž s Masaříkem, chyběli i další borci. Vypomoct nemohl ani trenér, který ze zranil v pátek na tréninku, stoprocentně fit nebyl ani Andreas Chaloupka. Ten sice nakonec nastoupil se sebezapřením, ale ve 28. minutě to kvůli bolestem zabalil a v tu chvíli se utkání pro nedostatek hráčů ukončilo.

„Zvažovali jsme, že bychom nenastoupili vůbec, ale kluci, co přišli, hrát chtěli. Byli jsme rádi, že jsme se alespoň takto složili, abychom neudělali ještě větší ostudu. Všechna čest před nimi, že nastoupili i v osmi lidech. Já si toho cením,“ prohlásil kunovický kouč.

Využít nemohl ani hráče dorostu, protože dva mladíci se zranili v sobotu při utkání a další dva se předem omluvili. Zbytek je spíše do počtu.

„Samozřejmě je mi líto Osvětiman, kde jsem dlouhá léta taky hrával a jsou tahákem pro lidi. Těšili jsme se, že to bude dobrý zápas, bohužel je u nás současná situace, jaká je,“ povzdechl si Chaloupka, jenž neprožívá na kunovické lavičce zrovna příjemné období.

„Doufám, že se kluci do dalších zápasů uzdraví a budeme snad konečně kompletní,“ přeje si. „Chceme stavět na tom, co jsme hráli ve Fryštáku, kde to bylo úplně o něčem jiném než teďka. Nějaké hráče ale sháníme, abychom doplnili kádr,“ dodává.

Zatímco Kunovice jsou se třemi body předposlední, Osvětimany se po zaváhání Hluku s Bojkovicemi osamostatnily v čele tabulky.

I. A třída sk. B, 7. kolo -

FC KUNOVICE – TJ OSVĚTIMANY NEDOHRÁNO.

Zápas byl ukončen ve 28. minutě za stavu 0:2 pro malý počet domácích hráčů.

Branky: 8. a 18. Šumulikoski. Rozhodčí: Večeřa. Diváci: 90.