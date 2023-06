Fotbalistům Ostrožské Nové Vsi domácí rozlučka s věrnými fanoušky vyšla. Svěřenci trenéra Bronislava Šálka v páteční předehrávce 14. kola krajské I. B třídy skupiny C zdolali jistě třetí Malenovice 2:0 a dotáhli se na sousední Uherský Ostroh a desáté Zdounky. Branky slováckého celku v poklidném duelu zaznamenali veteráni Ladislav Beníček a Rudolf Obal.

Fotbalista Ostrožské Nové Vsi Ladisalav Beníček. | Video: Libor Kopl

„Na to, v jaké jsme byli sestavě, jsme podali velmi dobrý výkon. Sice nám chyběli nějací kluci, ale zvládli jsme to velice dobře. Chtěl jsem po nich, aby si to užili, protože záchranu jsme měli jistou, o nic nám nešlo. Pomohl nám rychlý gól, od soupeře jsem čekal lepší výkon,“ uvedl trenér Ostrožské Nové Vsi Bronislav Šálek.

I. B třída sk. C, předehrávka 14. kola -

FK OSTROŽSKÁ NOVÁ VES – FC MALENOVICE 2:0 (1:0)

Branky: 6. Ladislav Beníček, 63. Rudolf Obal. Rozhodčí: Večeřa - Konečný, Svoboda. Diváci: 55.

Hosté herně nepřesvědčili, venku prohráli zaslouženě. „Jsem strašně zklamaný z toho, co posledních pět kol předvádíme. Máme jisté třetí místo a podle toho to taky vypadá. Přijde mi, jako by kluci nastupovali k utkáním za trest. Nevím, jak je mám namotivovat, ale vůbec nebojujeme Nějaké šance jsme sice měli, ale celkově to bylo málo,“ dobře ví malenovický kouč Leoš Válek.

Borce ze Zlína srazila rychlá trefa Beníčka. Zkušený fotbalista, který nastoupil netradičně na hrotu, se prosadil po rohovém kopu.

Byla to vůbec jeho první branka v v této sezoně.

„Klukům do kabiny něco přinesu. Jsem rád, že jsem se trefil, předtím jsem byl skoro furt zraněný a moc toho neodehrál,“ připomíná zdravotní lapálie Beníček.

Také v pátek střídal kvůli problémům se svalem. Novovešťané ale závěrečnou domácí letošní šichtu zvládli. Pojistku přidal ve druhém poločase další mazák Obal.

„Za mě to bylo takové klasické páteční utkání. Hrálo se celkem v poklidném tempu. Myslím, že jsme zaslouženě vyhráli. Dali jsme první gól, měli i další šance. Přišlo mi, jakoby soupeř přijel na výlet, odehrál to jenom z povinnosti. Na to, že je třetí, tak toho moc nepředvedl. Já jsem ale spokojený, my jsme hráli dobře,“ těší Beníčka.

Dorostenci Hluku podruhé za sebou ovládli svoji třídu. Trenér končí, půjdou výš?

Domácí vyšel začátek a už v 7. minutě vedli. Slovácký celek mohl v první půli vedení navýšit, ale Obal mířil pouze do tyče. Hosté zahrozili po brejku, Bartek ale mířil vedle.

Malenovice se na chvíli probraly po změně stran. Ránu Ukrajince Kornieika vytěsnil pozorný brankář Boček, který zneškodnil i šanci Tormy.

Hosté jinak vůbec nebezpeční nebyli. Soupeř po hodině hry udeřil podruhé a výsledek si v klidu pohlídal.

V Ostrožské Nové Vsi tak slaví záchranu, mohou začít skládat nový tým.

„Jsem rád, že už máme klid, protože ještě pár kol nazpět to bylo všelijaké. Nevěděli jsme, kolik mužstev bude sestupovat a podle toho některé zápasy vypadaly. Třeba v Polešovicích jsme byli zbytečně nervózní. Ale na jaře jsme uhráli slušných šestnáct bodů. Teď se musíme nachystat na další sezonu. Máme rozdělané nějaké hráče. Musíme někoho přivést, abychom se zase netřásli o sestup, ale spíš se posunuli do klidného středu tabulky,“ přeje Beníček.

V Ostrožské Nové Vsi po sezoně končí Petr Štefánek, jenž se vrací do Velké nad Veličkou. Pokračovat zřejmě nebude ani Marek Szabo. Ten bydlí v Kroměříži a láká jej angažmá v Chropyni, kam to má blíž.

Také v Malenovicích chtějí kádr doplnit, oživit. „Uvidíme, co bude v létě, ale takto pokračovat nejde,“ ví Válek.