Libor Kopl dnes 21:38

Fotbalisté Ostrožské Nové Vsi se minimálně do neděle vyhoupli do čela tabulky I. B třídy skupiny C. Svěřenci trenéra Libora Soldána v 8. kole přemohli doma Topolnou 2:1 a odskočili Lubné, která má však k dobru utkání ve Lhotě. Sobotní zápas rozhodl čtvrt hodiny před koncem Rudolf Obal.