Trenér Ostrožské Nové Vsi Libor Soldán ale ani po čtvrté výhře v řadě nijak nejásal. „Jsem spokojený s výsledkem a třemi body, zklamaný jsem ale z výkonu. Po minulém utkání mi scházel větší drajv, nasazení. Přišlo mi, jako by kluci soupeře podcenili, nebylo to úplně ono, ale vítězství je zcela zasloužené,“ říká Soldán.

Jeho tým se ale na další triumf dost nadřel. „Záhlinice jsou sice bez bodu, ale nebyl to odevzdaný soupeř. Hosté nebyli úplně špatní,“ upozorňuje.

I. B třída sk. C, 4. kolo -

FK OSTROŽSKÁ NOVÁ VES – TJ SOKOL ZÁHLINICE 5:1 (1:0)

Branky: 32. a 64. Ondřej Machala, 57. Bronislav Šálek z penalty, 77. Tomáš Lorenc, 88. Ondřej Štefaník - 82. Dominik Malát. Rozhodčí: Sucharski. Diváci: 120.

„Hráli chytře zezadu, na brejky. V obranné fázi sice měli nějaké mezery, ale několikrát zahrozili. V prvním poločase měli dva slibné brejky, jednou jejich střela lízla tyč. Kdyby dali gól nebo dva, nehrálo by se nám dobře. Po třetí inkasované brance se ale sesypali,“ všiml si domácí kouč.

Skóre otevřel ve 32. minutě Machala, jenž se vrátil do sestavy po disciplinárním trestu.

„První poločas byl od nás ještě docela dobrý. Sice jsme dostali blbou branku po chybě brankáře, který za nás ale dlouho nechytal. Pomohl nám, že se obětoval a dorazil, takže na něj nemůžeme vůbec nic svádět. Domácí byli v úvodu utkání lepší, my jsme se pětadvacet minut k ničemu nedostali. Do přestávky jsme si ale vypracovali dvě nebo tři šance, klidně jsme mohli výsledek srovnat a dostat domácí pod tlak,“ hodnotil hrající trenér Záhlinic Ladislav Paštěka.

Klíčová chvíle přišla po změně stran. „Za stavu 1:0 jsme pořád cítili šanci na zvrat v zápase, ale v 57. minutě jsme dostali druhý gól z penalty, které předcházel evidentní ofsajd. Domácí asistent ale praporek nezvedl a od té chvíle začalo být utkání nervózní a zbytečně emotivní,“ tvrdí Paštěka.

„Zbytek utkání nebyl moc o fotbale. Spíše jsme se hádali, nevěnovali se hře, která se nám rozsypala. Dostali jsme další dvě branky. Sice se nám podařilo výsledek alespoň zkorigovat, ale inkasovali jsme ještě pátou branku. V tu chvíli jsme cítili křivdu, v hlavách jsme byli nastavení špatně,“ přidává zklamaně.

Hosty rozhodil proměněný pokutový kop Šálka, pak se trefili ještě Machala s Lorencem a Štefaníkem. Čestný úspěch Sokola zaznamenal Malát.

„Od nás to byl spíše takový profesorský fotbal. I tak jsme po změně stran hostům odskočili na 4:0. Pak jsme sice po vlastní chybě inkasovali branku, ale v závěru přidali pátou branku,“ uvedl Soldán.

Ostrožská Nová Ves utkání zvládla i bez vyloučeného Pšurného, brzy střídal i zraněný Doruška. Černoch je po operaci kolena a podzim pro něj skončil.

Soupeř měl ale stejně jako v minulých duelech víc absencí. „Hodnocení se neustále opakuje, pořád je to stejná písnička. Bohužel jsme se zatím pořádně nesešli, i v Ostrožské Nové Vsi jsme měli jenom dva kluky na střídání. V tom vedru se to bez střídání nedá hrát. Pokud kluci nedají fotbalu přednost před výlety a jinými věcmi, tak to bude pořád stejné,“ ví dobře Paštěka.