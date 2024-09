„Celkově jsme měli více příležitostí i více ze hry než bojovný soupeř, vyhrálo ale šťastnější mužstvo,“ míní hostující kouč Libor Soldán.

I. B třída sk. C, 5. kolo -

1. FC POLEŠOVICE – FK OSTROŽSKÁ NOVÁ VES 2:1 (1:1)

Branky: 19. Lukáš Svízela vlastní, 84. Ondřej Crla – 29. Radoslav Blaha vlastní. Rozhodčí: Vičánek. Diváci: 80.

Polešovice šly do utkání bez Kaspřáka, Vaculíka a Hasoně. „Naskočit tak muselo pět kluků, co vyšlo z dorostu, ale popasovali se s tím dobře a společně s dalšími hráči to ubojovali,“ pochvaloval si Křiva.

Hostům scházeli jen Černoch, který je po operaci, s Doruškou, jenž má natrhnuté lýtko. „Vypadá to, že bude měsíc mimo hru,“ mrzí Soldána.

Jeho tým i bez nich měl více hry a častěji se dostával před gólmana Pavelu. „Pro nás to byl moc těžký zápas. Ostrožská Nová Ves je fotbalový tým, v sestavě má samé zkušené hráče. My jsme kolem nich po většinu času běhali, ale taky jsme občas zahrozili,“ říká Křiva.

Domácí v první půli zahrávali několik rohů a po jednom z nich šli do vedení. Hlavičku Měšťánka si v 19. minutě srazil smolně do vlastní sítě Svízela. Hosté pak výsledek srovnali, když Blaha šel do skluzu a balon usměrnil za gólmana Pavelu.

„V prvním poločase jsme byli jasně lepším týmem. Měli jsme ještě další dvě nebo tři stoprocentní šance. Machala, Svízela ani Pšurný je ale neproměnili,“ posteskl si Soldán.

Druhá půlka už ale ze strany Ostrožské Nové Vsi nebyla tak dobrá. „Byli jsme v křeči, furt někam spěchali. Bylo to zbrklé,“ přiznává Soldán.

„Přišlo mi, že jsme na tom ve vedru fyzicky lépe,“ přidal svůj postřeh Křiva.

Hned v 50. minutě měl velkou šanci Crla, po centru Lapčíka ale ze tří kroků trefil jen brankáře Bočka.

Hosté ve druhé půli zazdili Pšurným a Machalou dvě obří příležitosti, ke konci navíc udělali hrubou chybu a dostali gól na 2:1.

„Když neproměníme takto velké šance, nemůžeme vyhrát,“ ví dobře Soldán.

Rozhodnutí padlo v 85. minutě. „Ficek si narazil míč s Měšťánkem, šli dva na dva. Mezi obránce si nasprintoval Crla, dostal balon přesně do nohy. Udělal kličku brankáři a poslal míč do prázdné branky,“ popsal klíčový okamžik zápasu kouč Polešovic.

„Celkově moc vyložených šancí na žádné straně nebylo. Soupeř chtěl výhru urvat pro sebe, dost to otvíral a útočil. My jsme dobře bránili, chodili do kontrů. Kluky musím pochválit za výkon i velkou bojovnost,“ dodal spokojeně Křiva.

Jeho tým se díky výhře 2:1 bodově dotáhl na druhou Lubnou a třetí Ostrožskou Novou Ves.