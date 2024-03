Ostrožská Nová Ves má novou jedničku, Polešovice srazila góly ze vzduchu

Bylo to jako přes kopírák. Dva nákopy do šestnáctky a dva góly. Fotbalisté Ostrožské Nové Vsi díky přesným hlavičkám Jana Dorušky, kterému asistoval Ondřej Machala, zvítězili na úvod jara nad Polešovicemi 2:0 a v krajské I. B třídě skupině C si upevnili postavení v horní polovině tabulky. Poražení zůstali čtvrtí.

Fotbalisté Ostrožské Nové Vsi (zelenobílé dresy) ve 14. kole I. B třídy skupiny C zdolali Polešovice 2:0. | Foto: Deník/Libor Kopl

V Ostrožské Nové Vsi panuje se vstupem do druhé poloviny sezony velká spokojenost. „Start nám vyšel. Výhry nad Polešovicemi si samozřejmě vážíme, soupeře z popředí tabulky jsme porazili podruhé v sezoně,“ pochvaloval si domácí kouč Libor Soldán. I. B třída sk. C, 14. kolo -

FK OSTROŽSKÁ NOVÁ VES – 1. FC POLEŠOVICE 2:0 (0:0)

Branky: 69. a 76. Jan Doruška. Rozhodčí: Kovář - Dorůšek, Huráb. Diváci: 80. Souboj okresních rivalů byl v poli vyrovnaný, duel bez nějakých extra velkých šancí rozhodly standardní situace. Po centrech Machaly se dvakrát hlavou prosadil Doruška. „Jinak se hrálo spíše mezi šestnáctkami,“ poznamenal Soldán, Ostrožské Nové Vsi k výhře pomohl také nový brankář Štěpán Kohoutek. Osmadvacetiletý gólman se na rodné Slovácko vrátil po více než pěti letech. Poslední sezony strávil v Čechách, chytal za Kolín, Štěchovice, Hvozdnice, naposledy byl v Povltavské fotbalové akademii. I když zimní přípravu zahájil s třetiligovým Uherským Brodem, nakonec skončil v Ostrožské Nové Vsi, kde nahradil dlouholetou zraněnou jedničku Aleše Bočka. Kohoutek absolvoval v novém klubu velmi vydařenou premiéru. „Domácí podržel výborný gólman, který chytil několik prudkých centrů a přihrávek,“ vyzdvihl Kohoutka hostující kouč Josef Křiva. V Sadech plály emoce! Vašek skončil v nemocnici, Nezdenice přišly o gólmana Slušně si v novém týmu vedl také Mário Marovič z Kunovic či David Zlínský z Hluku. „Mužstvo ale podrželi hlavně zkušení borci Machala, Obal, Ťok či David Jurásek,“ upozorňuje Soldán, který postrádal zraněného Pšurného a také Martina Černocha, jenž přišel do Ostrožské Nové Vsi z Vážan, ale nyní je zraněný. Z podzimního kádru skončil jen Bronislav Šálek. Ten je zpátky v Rakousku. Polešovicím na půdě rivala scházeli Kaspřák, Náplava, Blaha a Tomáš Ficek. „Bohužel tři z toho jsou stopeři, kteří by to možná uskákali,“ míní Křiva. Porážka jej samozřejmě netěšila. „Celý zápas jsme byli lepší na balonu, ale nedařilo se nám ve finální fázi, koncovce. Bez vstřeleného gólu se prostě vyhrát nedá,“ ví dobře. „V prvním poločase jsme měli hodně dobrých náběhů a taky centrů do vápna, domácí ale všechno odvrátili a nějaké střely pochytal gólman. Ostrožská Nová Ves si ze hry nevypracovala vůbec nic, hrozila jenom ze vzduchu. Standardky má dobré. My jsme se snažili hrát po zemi, ale terén byl těžký, hůře se na něm kombinovalo. Balony nám utíkaly,“ hodnotil duel. FINÁLE! Volíme nejlepšího fotbalového trenéra. Bude to ten váš? Hlasujte! Polešovice po změně stran zahrozily dvakrát, ale Lahodný mířil těsně vedle a Jašek po úniku zprava zakončoval jen do boční sítě. „Akce jsme mohli dohrát lépe,“ říká Křiva. Střelecky se ale neprosadily. „Je to škoda, ale soupeř hrál dobře pozičně, měl výborné standardky. Po zemi jsme ho ale nepustili do žádné velké akce. Sice jsme měli herně navrch, vpředu to ale nebylo ono,“ dodal Křiva. Jeho tým se pokusí odčinit úvodní nezdar v pátek o Velikonocích doma proti Topolné, Ostrožská Nová Ves jede do Malenovic.

