„S kluky jsme nadšení. Naše pohádka stále nekončí. Užíváme si to. Někteří snad ani nepůjdou v pondělí do práce,“ hlásil v neděli večer do telefonu kouč Uherského Ostrohu Roman Šálek.

I. B třída sk. C, 24. kolo -

TJ TRAPLICE – FK UHERSKÝ OSTROH 2:4 (0:0)

Branky: 47. Václav Šustr, 81. Radim Brázdil – 50. a 84. Dalibor Petráš, 60. Martin Zálešák, 74. Simon Rapant. Rozhodčí: Tokoš. Diváci: 130.

Jeho tým dál drží formu i jarní neporazitelnost, dere se za senzačním triumfem. Pohodu kazí jenom zranění Horák s Jurčekou, bez nich to budou mít Ostrožané ve finiši složité.

V neděli doma hostí Zdounky, sezonu zakončí v Těmicích, kde vyzvou Ořechov. Právě v tomto souboji se asi rozhodne o všem.

Zálešák a spol. se ale moc dopředu nedívají. Užívají si současné období, těší se z výher, dílčích úspěchů.

V Traplicích to neměli jednoduché, přesto nedopustili překvapení a zase uspěli.

„První půle od nás nebyla dobrá. I když jsme si stejně jako soupeř vypracovali nějaké příležitosti, skóre se do přestávky nezměnilo. Domácí šli do vedení na začátku druhé půle. My jsme naštěstí výsledek do pěti minut srovnali a od té chvíle převzali otěže zápasu do svých rukou,“ tvrdí Šálek.

I. B třída sk. C: Uherský Ostroh poskočil do čela tabulky, divočina ve Vlčnově

Hosté soupeři odskočili na 3:1, klid ale stále neměli. „I když Traplice na konci utkání snížily na 3:2, dali jsme čtvrtý gól a v poslední minutě mohli přidat ještě pátý, ale Konečný se netrefil,“ posteskl si.

Kouč Traplic Jaroslav Slavík byl z výsledku i další porážky zklamaný. „Po herní stránce jsme byli lepším týmem,“ tvrdí.

I když jsou Traplice poslední a blízko sestupu, Ostroh pořádně prohnaly, rozdíl mezi týmy nebyl tak velký, jak napovídá tabulka.

„Měli jsme na to, abychom doma získali nějaké body,“ cítí Slavík. „Ostroh mě svým výkonem zklamal. Nevím, jestli patří na první místo tabulky. Pokud by neměl Zálešáka, je poloviční. Na druhé straně se mu daří, na jaře neprohrál,“ ví dobře.

Domácí i bez opor Kolínského a Rozhona odehráli slušné utkání.

Od začátku se do soupeře pustili s vervou, bojovali. „První půle byla bez nějakých velkých šancí, se spoustou ofsajdů,“ říká Slavík.

Traplice šly do vedení na začátku druhé půle, kdy hostující brankář Pěnčík podběhl balon, který Šustr hlavou uklidil do brány.

Hosté vzápětí střelou Petráše do šibenice skóre srovnali. „My jsme se i za stavu 1:1 dál tlačili dopředu, více útočili, což ale byla voda na soupeřův mlýn. Svými náběhy nám dělal velké problémy Zálešák, který dal na 2:1. My jsme otevřeli hru a inkasovali branku na 1:3. Sice jsme ještě dokázali výsledek snížit, ale na konci jsme otevřeli hru a dostali čtvrtý gól. V tu chvíli bylo po zápase,“ dodal zklamaně Slavík.

Zatímco Uherský Ostroh bojuje o první místo, okresní rival je s minimální šancí na záchranu poslední.