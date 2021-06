Mezi tři tyče se vrátila až v neděli, rukavice v mistrovském duelu navlékla po dlouhých sedmi měsících. A při premiéře v ženské lize zase čelila soupeřkám z Vršovic.

Byť se fotbalová naděje snažila sebevíc a spoluhráčkám několikrát v zápase nadstavbové části pomohla, nakonec při debutu v nejvyšší soutěži inkasovala šest branek a společně s týmem kousala nepříjemný příděl.

„Kája to měla určitě těžké, pořád musíme brát ohled na to, že je to juniorka. Pro ni to byl těžký zápas, navíc s takovým soupeřem. Ale snažila se, měla tam dobré zákroky, ale i situace, které mohla řešit jinak. Má naši podporu, budeme dělat všechno proto, aby se posouvala dál,“ uvedl po debaklu 0:2 trenér Slovácka Petr Bláha.

O tom, že nastoupí od první minuty místo nemocné jedničky Růžičkové, se Škrabalová dozvěděla v úterý. „Moc jsem se těšila,“ přiznává.

Zatímco na podzim v nedohrané juniorské lize proti Slavii moc práce neměla, o víkendu si pořádně zachytala. „Čekala jsem lepší výsledek. Myslela jsem si, že dostanu méně branek, ale nějaké zákroky tam byly,“ říká.

Rodačka z Uherského Hradiště v zatěžkávací zkoušce obstála, byť o čisté konto přišla už v úvodní čtvrthodině. Do přestávky inkasovala ještě dvakrát, další góly padly až v závěru.

„V prvním poločase jsem se cítila líp. Vyšly mně i nějaké věci, také hra nohou byla docela v pohodě. Druhá půle už mně moc nevyšla. Moc extra zákroků jsem neměla, všechny góly byly blbé,“ povzdechla si.

I když před podobnými zápasy obvykle mívá lehkou trému, tentokrát extra nervózní nebyla. „Až na hřišti, než se písklo, trošku mrazení bylo, ale pak už to bylo v pohodě,“ tvrdí.

Pokud nerozhodne trenér Bláha jinak, měla by šikovná gólmanka odchytat i závěrečný domácí duel proti Plzni. „Doufám, že ještě dostanu šanci, pak už by Bára měla být. Na Plzeň se chci připravit lépe, abych dostala méně gólů,“ uvedla.

Sympatická sportovkyně si další příležitost zaslouží. Fotbalu se věnuje od sedmi let, předtím plavala, hrála tenis nebo florbal za školu. „Fotbal mě ale bavil nejvíc,“ přiznává s úsměvem.

Do branky se ale nepostavila hned, začínala jako útočnice. „Dříve jsem byla na hrotu, ale jelikož mi to nohama moc nejde, už v žákyních jsem šla do branky a v ní zůstala,“ líčí.

Že udělala dobře, dokazuje i nominace trenéra české reprezentační devatenáctky Jana Navrátila.

Jeho výběr za týden čeká první společná akce. Soustředění v Třeboni se zúčastní i Škrabalová. Také ona se představí v přípravném dvojzápase se sousedním Rakouskem. Mladým Češkám na jihu Čech startuje ostrá příprava na domácí EURO 2022.