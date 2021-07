„Na ocenění si nijak nepotrpím. Jsem normální kluk z Moravy. I když teď žiji v Praze, do Polešovic jezdím každé léto. Po rodičích tady mám dům. Když jsem se dozvěděl, že dorazí Švancara a spol., přišel jsem se podívat,“ uvedla jedna z legend Sparty, která před zahajovacím zápasem žáků provedla čestný výkop.

Diváci se nejvíce bavili při zápase starých pánů Polešovic a Mercedes týmu Petra Švancary. Přestřelka nakonec patřila hostům, kteří v uvolněném exhibičním utkání zvítězili 11:7.

Známé bývalé fotbalisty Siegla, Valentu, Hlahůlka, Němčického, Valnohu, Blahu, Drobisze nebo Činčalu zastínil herec Václav Svoboda.

Známá tvář z nekončícího seriálu Ulice, kde ztvárňuje postavu Lumíra, se blýskla výstavní trefou, v závěru dokonce proměnila penaltu.

„Dal nejkrásnější gól za pět let, co fungujeme,“ smekl poklonu i věčný šprýmař Petr Švancara. Právě vtipné poznámky někdejšího útočníka Slovácka, Brna nebo Slavie směrem k herci bavily diváky nejvíc. „S ženou je 23 let, ale nedávno se oženil. Čekáte potomka?“ dobíral si kamaráda.

Podobných narážek na věk i hercovu postavu bylo víc, o pozornost si však řekli i někdejší ligoví borci a také bývalé opory pořádajícího klubu.

„Jsem rád, že jsem se s nimi mohl potkat. Kluky z Brna vídám málo, na druhé straně byli třeba Míša Kment, Pepa Buják či Martin Hladiš. Jsem vděčný, že jsem tady mohl být. O výsledek vůbec nešlo,“ uvedl bývalý záložník Synotu a současný trenér Polešovic a dorostu Slovácka Miroslav Hlahůlek.

Ke zdařilým oslavám přispěla i jeho oslabená parta. Nováček zlínské první B třídy i bez několika opor přehrál sousední Moravský Písek 5:0.

„Bylo to jednoznačné. V prvním poločase se ještě hosté drželi, ale po přestávce už odpadli. I tak zápas splnil účel,“ uvedl Hlahůlek.

Jeho tým si v letní přípravě připsal první výhru. Do nové sezony v první B třídě půjdou Polešovičtí i s jednou divizní posilou, jejíž jméno zatím tají. „Dokud to nesvítí zeleně, nebudu nic říkat,“ mlčí Hlahůlek.

Polešovice si ovšem po postupu do vyšší třídy žádné velké cíle nedávají. „Když jsem viděl, co se dělo minulý rok a my byli bez fotbalu, tak si musíme sezonu užít. Když to půjde a zachráníme se, budeme samozřejmě rádi, když třeba sestoupíme, nic se neděje. Život půjde dál,“ ví Hlahůlek.

Osobně se do krajské soutěže nehnal. V okresním přeboru se cítil komfortně. Když se ale šance naskytla, byla by hloupost odmítnout. „Postup byl administrativní cestou, takže radost není až tak velká, jako kdybychom si to vykopali na hřišti, ale samozřejmě se do první B třídy těšíme,“ pronesl.

Předseda OFS Uherské Hradiště František Miko předal pamětní listy bývalým hráčům a funkcionářům Jiřímu Běhávkovi, Františku Hrobařovi, Jaroslavu Martykánovi, Karlu Přibylovi a Josefu Zbožínkovi.

„Polešovický fotbal si pamatuji ještě v jeho největší slávě. Tehdy se tady hrála divize. Já jsem sem dlouhé roky jezdil hrávat s béčkem Slovácka. Polešovice byly velmi úspěšný účastník krajských soutěží. Nyní je tady velice šikovný výkonný výbor. Před dvěma lety tady udělali novou trávu, daří se mu práce s mládeží. Důsledkem toho je, že tento rok budou zase hrát krajskou soutěž,“ prohlásil předseda OFS Uherské Hradiště František Miko.

Starosta obce Michal Zapletal společně s místostarostou Stanislavem Uhlířem a prezidentem klubu Tomášem Bartošíkem pak předali pamětní listy bývalým oporám Petru Čožíkovi, Richardu Drobilovi, Stanislavu Drobilovi, Marku Janíkovi, Františku Kolářovi, Miroslavu Konečnému, Zdeňku Kotkovi, Stanislavu Vaďurovi a Pavlu Tylovi. Činovníci nezapomněli ani na trenéra Radka Svobodu a funkcionáře Jana Zajíce.

„Jsem docela v šoku. Žádné velké oslavy jsme neplánovali. Covid nás loni trošku zmátl. Myslel jsem, že akci uspořádáme až v září, ale kluci se toho zhostili skvěle. Poděkovat musím hlavně těm, co to tady v roce 1931 založili. Zapomenout nesmím ani funkcionáře a trenéry, kteří se o zdejší fotbal bez nároku na honorář starali. Strávili tady spousty hodin. Chtěli, aby to fungovalo. Nejen kvůli nim se budu těšit na stoleté výročí. To bude bomba,“ věří starosta Zapletal.

V mládí sice u něj před fotbalem dostal přednost volejbal, sport v obci ale vždycky bude podporovat. „Majitelem areálu je obec. Hlavní je, aby na hřišti se prohánělo co nejvíc dětí,“ dodal.

Oslavy fotbalu v Polešovicích

Výsledky: staří páni 1. FC Polešovice - Mercedes tým Petra Švancary 7:11 (4:6)

Mercedes tým: Hron – Homér, P. Siegl, V. Valenta, Bičánek – V. Svoboda, Hlahůlek, Němčický, Valnoha - Švancara, L. Blaha. Střídali: Drobisz, Činčala, P. Dobeš.

1. FC Polešovice – FC Moravský Písek 5:0 (3:0)