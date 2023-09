Takovou show Bojkovice dlouho nezažily. Slovácká Viktoria v sobotu slavila významné výročí devadesáti let od založení fotbalového oddílu. Do městečka v údolí Bílých Karpat poblíž hranic se Slovenskem dorazily legendy pražské Sparty i další známé tváře. Exhibiční duel hvězdného Sigi Teamu proti domácím legendám ovládli pozvaní hosté 7:5.

Oslavy 90 let fotbalu v Bojkovicích | Video: Libor Kopl

Tomáše Řepku, Františka Straku, Petra Švancaru, Horsta Siegla, Jiřího Novotného či Martina Frýdka zastínili „nefotbalisté“.

Hlavní postavou utkání, které zprostředkoval bývalý bojkovický hráč a velký fanoušek Sparty Aleš Plášek, byl starosta Petr Vicaník.

První muž Bojkovic se blýskl hattrickem, všechny branky dal ve druhém poločase, kdy už Sigi Team vůbec nebránil. Naopak sám pomáhal soupeři střílet góly.

Oslavy 90 let fotbalu v Bojkovicích -

Legendární tým SK Slovácká Viktoria Bojkovice – Sigi Team 5:7 (2:4). Branky: Petr Viceník 3 (1x z penalty), Lukáš Hladík, Ali Karaman z penalty - Zbyněk Pospěch 2, Adam Boruta 2, Tomáš Řepka 2x (1x z penalty), Marek Heinz. Rozhodčí: Bartoň – Ševčík, Surovec. Diváci: 600.

„Bylo to skvělé. Přišla hromada lidí, atmosféra byla perfektní. Jsem moc rád, že jsem byl nominován a mohl si zahrát proti takovýmto legendám. Tři góly jsem dal jenom díky shovívavosti protihráčů. Teď se jenom bojím, že za to po mě budou něco chtít,“ usmíval se Vicaník.

Velkou pozornost na sebe strhl i Ali Karaman. Majitel místního bistra s tureckým kebabem v první půli za velkého potlesku proměnil penaltu a srovnal na 2:2. Další tutovky ale zahodil. Nikomu nevadilo, že věčně stál v ofsajdu či v šancích padal a míjel míč.

Hlavně díky nim se lidé v ochozech náramně bavili a Petr Švancara se měl do koho trefovat. „Už jsem zažil leccos, ale toto ještě ne,“ řval do mikrofonu. Po Karamanovi požadoval 50 tisíc korun za domluvený pokutový kop. „Snad to nikdo neslyší a neseberou nás,“ doufal dobře naladěný Karaman.

Fotbalový showman Švancara v závěru střetnutí diváky vyhecoval k mexické vlně, která se kolem hřiště prohnala hned třikrát.

„Bylo to úžasné. Moc jsem si to užil,“ uvedl František Straka. Účastník mistrovství světa v roce 1990 nastoupil ve stoperské dvojici s Tomášem Řepkou a právě rodák z Brumova si užil největší aplaus.

Penalta Tomáše Řepky při oslavách v Bojkovicích

Zdroj: Libor Kopl

„Se Sigi Teamem už jezdím delší dobu. Zápasů jsem s kluky absolvoval hodně. Teď poprvé mi vyšlo, že jsem přijel na Moravu, do mého rodného kraje. Jsem tady asi po deseti letech a moc si to užívám,“ vyznal se Řepka.

V Bojkovicích si kdysi zahrál za žáky Brumova, po skončení kariéry do města dorazil jako bývalý stoper Sparty, Fiorentiny či West Hamu United. Nyní je bez angažmá, ale rád by si ještě fotbal zahrál. „Samozřejmě mě to láká,“ přiznává.

V sobotním zápase se blýskl nejen proměněnou penaltou, ale i dorážkou po akci Straky. Do Brumova ale slavit nejel. „Mám tam pořád rodinu. Strýce a tety. Máma ale žije jinde, takže tam už jezdím strašně málo,“ přiznává.

Dres Sigi Teamu navlékli i brankář Ladislav Maier a další bývalí reprezentanti Marek Heinz, Horst Siegl, Martin Frýdek či Jiří Novotný, branky stříleli Zbyněk Pospěch, hru tvořili rodák ze Zlína Rudolf Otepka či Aleš Urbánek.

„Zápas jsem si s bývalými hráči užil. Byl to fajn zápas,“ uvedl Marian Varga, který kvůli disciplinárnímu trestu nastoupil za starou gardu.

Klubové legendy před fanoušky předstoupily těsně před zápasem. Vedení klubu je ocenilo za dlouholetou práci a přínos pro oddíl.

Bojkovice v rámci oslav ztratily se Starým Městem vedení 2:0, braly jen bod

Zlínský Krajský fotbalový svaz udělil Lubomíru Valtrovi a Janu Kaplanovi čestné uznání. „Byť Bojkovice nikdy pořádně nehrály krajský přebor, tak jsou v regionu určitě stálicí ve výchově s mládeží, což je pro mě podstatné. Je to jedna z fotbalových organizací, která si zaslouží opravdu uznání, protože s dětmi to tady dělají skvěle. V mužích nastupují domácí kluci, přesto hrají na špici I.A třídy, bojují o postup,“ vyzdvihuje předseda KFS Zlín František Hubáček.

V sobotním prvním zápase 7. kola I. A třídy skupiny B Bojkovice remizovaly se Starým Městem. Součástí oslav bylo i páítelské utkání přípravky Slovácké Viktorie se sousedním Pitínem.

Pořadatelé pro nejmenší návštěvníky připravili skákací hrad, malování na obličej bylo pro děti zdarma. V prodeji byla památeční kniha i upomínkové předměty.

Oceněné osobnosti SK Slovácká Viktoria Bojkovice

Lubomír Valtr, Jan Kaplan, Jan Baier, Zdeněk Navrátil, Karel Blahůšek, Bohumil Polách, Jindřich Matějík, František Navrátil, Jiří Sojka, Jiří Šašinka, Josef Štěrba, Antonín Jurča, Tibor Ďuriš, Lubomír Šenkeřík, Zdeněk Ambroz, Josef Doležel, Libor Lukáš, Lubomír Mlček, František Švehlík (in memoriam), Jaromír Krejčiřík (in memoriam, Petr Kuchař starší (in memoriam).