Fotbalisté Kroměříže B v boji o vítězství v krajské I. A třídě skupiny B nečekaně ztrácejí. Rezerva Hanácké Slavie po domácí porážce s vedoucí Nivnicí nezvládla ani nedělní duel 10. kola na Bělince, kde sice po brankách kapitán Petra a dorážce Mazuryka vedla 1:0 a 2:1, ale o náskok pokaždé přišla a po zpackaném závěru nakonec Kunovicím podlehla 2:3.

Fotbalisté Kunovic zdolali Kroměříž B 3:2 | Video: Libor Kopl

I. A třída sk. B, 10. kolo -

FOTBAL KUNOVICE - SK HANÁCKÁ SLAVIA KROMĚŘÍŽ B 3:2 (0:1). Branky: 59. Marek Novosad, 81. Jakub Salay z penalty, 89. Petr Kaňovský - 32. Radek Petr, 79. Vladyslav Mazuryk. Rozhodčí: Ambroz. Diváci: 75.

Triumfu nad jedním z favoritů soutěže si právem považoval. „Kroměříž B má coby nováček postupové ambice. Její hráči pravidelně trénují s druholigovým týmem. Věděli jsme, jaký soupeř nás čeká. Kroměříži, která měla v sestavě mladé kluky, jsme ale byli více než vyrovnaným soupeřem," těší Vojtěška.

Kunovice s výhrou nad Hanáky příliš nepočítali. Vždyť na marodce mají spoustu opor. V neděli mezi diváky zůstali Perůtka, Flek, Kučera, Polách či Gajdošík, nehrál ani Kundrt. Šmatelka šel do hry až po změně stran, Krček byl zase po nemoci, takže šanci dostali i dorostenci Vagdal s Vaněčkem. v těžké zkoušce ovšem stejně jako před týdnem proti Těšnovicím obstáli.

„Kluci, co nastoupili, zraněné opory nahradili. Dali do toho srdce, velkou bojovnost a ono se jim to vrátilo," prohlásil Vojtěšek.

Kroměříž dorazila do Kunovic bez posil z druhé ligy i trenéra Karla Heinze. Všichni byli v neděli dopoledne v Praze, kde hrála Hanácká Slavia se Spartou B. Šanci na Bělince dostali převážně mladíci, které skvěle dirigoval výtečně hrající stoper Petr.

Fotbalista Kunovic Petr Kaňovský po zápase s Kroměříží B

Zdroj: Libor Kopl

Byl to právě někdejší vynikající gólman, kdo po půlhodině hry otevřel skóre.

Hosté i po změně stran byli fotbalovější, aktivnější. Do mnoha šancí se ale přes pozornou domácí obranu nedostali. Jen v úvodu druhé půle po standardní situaci Heinze hlavičkoval Mazuryk do břevna.

Kunovice poctivě pracovaly, čekal na chyby soupeře. Vyrovnání přišlo v 59. minutě, kdy se po Veleckého vysunutí prosadil Novosad.

Kroměříž se dál tlačila před brankáře Passera. Hrozila ovšem jenom po standardních situacích, ze hry toho moc neměla. Vedení hostům vrátil Mazuryk, který po rohu a následném závaru dostal míč do sítě.

Hanáci ale závěr hrubě nezvládli a o vedení svojí laxností trestuhodně přišli. Nejprve potrestal ruku Fuksy v šestnáctce Salay, který stejně jako před týdnem proti Těšnovicím proměnil pokutový kop, obrat v 89. minutě završil pohotový Kaňovský. Domácí fotbalista využil hrubky gólmana Lebánka a zblízka poslal míč do sítě.

„Sice jsme dvakrát prohrávali, ale pokaždé jsme to dokázali srovnat a ve finále jsme ještě dali vítězný gól. Přitom máme neustále problémy s marodkou. I proti Kroměříži nám chyběla spousta zraněných hráčů," připomíná Vojtěšek.

Zaskočení hosté už reagovat nedokázali a po třetím zaváhání ztrácejí na suverénní Nivnici už jedenáct bodů. K dobru ale mají domácí dohrávku s Bojkovicemi.

„Porážka nás hodně mrzí, protože jsme si ji zavinili sami. Zápas jsme měli dlouho pod kontrolou. Herně jsme měli navrch, drželi jsme míč, ale těžko jsme se prosazovali. Když už jsme dali po rohu gól na 2:1, soupeři jsme darovali penaltu a pak jsme po chybě gólmana obdrželi třetí branku a bylo hotovo. Kromě toho Kunovice nic neměly. Soupeř byl určitě šťastnější, ale ne lepší," zhodnotil duel trenér Kroměříže B Jiří Buksa.

Kunovice jsou v neúplné tabulce sedmé.