Jediný zápas před startem nové sezony v krajské I. B třídě skupině C sehráli fotbalisté Buchlovic. Celek z Uherskohradišťska v rámci oslav šedesátého výročí od založení klubu Sokola Veselá podlehl domácímu týmu 0:4. Hosté druhou půli odehráli s věkovým průměrem osmnácti let!

„Po šesti týdnech jsme odehráli první utkání a nerozehranost byla znát. Kluci jsou na dovolených, v práci nebo nemocní. Chyběla nám osa kádru. Vyzkoušel jsem různé varianty sestavy. Chtěli jsme dát prostor našim odchovancům. Kluci předvedli bojovný výkon. Ti mladí potřebují ještě čas, zklidnit se na míči a odstranit nervozitu. S přirůstajícím herním vytížením budou ale růst,“ nepochybuje kouč Buchlovic René Krystýnek.

Na Veselou přivezl velmi omlazenou sestavu. Hostům scházely opory Tomešek, Vašek, Karásek, Křiva, Kunc, Zábojník, Lukeštík, Dovrtěl, se zraněním stále laboruje brankář Valeš.

Přípravný fotbal -

TJ SOKOL VESELÁ – TJ BUCHLOVICE 4:0 (1:0)

Branky: Postava 2, Tomaštík, Nevrlý

Návrat stopera Martina Kořínka je v nedohlednu a Lukáš Belant stále uvažuje o angažmá v Kunovicích.

Do sobotního utkání naopak zasáhl mladík Christopher Odiase, o jehož příchodu jednají Buchlovice se Slováckem. „Musím ho pochválit. Vedl si velmi dobře,“ říká kouč.

Vedení klubu má zájem i o pokračování Petra Dovrtěla z Boršic. Účastník I. B třídy skupiny C také usiloval o Jakuba Vaška z Boršic, ale ten na podzim zkusí prorazit do prvního týmu Boršic.

„Připojit by se k nám měl Tomáš Krátký, který dlouhou dobu nehrál. Pokračujeme svou cestou, zapracováváme mladé kluky,“ říká Krystýnek.

Velkým pozitivem je návrat Jiřího Mikuly, který odtrénoval celou přípravu. „S Jirkou jsme se na začátku jara nepohodli a já ho na půlroku odstavil ze sestavy. Před začátkem sezony jsme ale měli spolu rozhovor. Řekl jsem mu své požadavky a vyjasnili si pravidla,“ líčí mladý kouč.

„Mikula výrazně zlepšil svůj přístup a včerejším výkonem ukázal, že ještě neřekl poslední slovo. Jirka je silný hráč, který nám chybí. Silný ve vzduchu, technicky vybavený a typický hroťák, kterého již nějaký čas hledáme,“ prohlásil.

Buchlovice začaly ve velkém vedru aktivně. První šanci si vytvořili domácí, ale Černota skvělým zákrokem podržel svůj tým. Buchlovice měly spoustu náznaků šancí, ale nedařila se jim finální fáze.

Největší šanci hostů v úvodní části zazdil navrátilec Mikula, který orazítkoval tyč.

„Do druhého poločasu nastoupilo hned deset dorostenců a se svou šancí se popasovali velmi statečně. Veselá má zkušený tým a ve druhém poločase trestala naše chyby. Góly jsme inkasovali po zbytečných ztrátách. Soupeř byl efektivní a zaslouženě vyhrál,“ uznal Krystýnek.

Dvě branky Veselé vstřelil Postava, po jednom gólu přidali Tomaštík a Nevrlý.

„Soupeř v omlazené sestavě podal sympatický výkon. Hosté měli v sestavě šikovné hráče, nedali nám to zadarmo. I v náročném počasí to byl pro diváky pohledný zápas. Výhrou a dobrým výkonem jsme se naladili na start soutěže. Důležitější to pro nás bude za týden s Jablůnkou,“ ví dobře trenér Veselé Tomáš Dujka.