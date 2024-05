Fotbalisté Boršic v krajském přeboru Zlínska stále nemají jistou záchranu. Svěřenci trenéra Pavla Kučery v páteční předehrávce 23. kola podlehli doma Štítné nad Vláří 0:2 a v neúplné tabulce jsou až jedenáctí, soupeř poskočil na čtvrté místo.

Fotbalisté Boršic doma podlehli Štítné 0:2 | Video: Libor Kopl

Celek ze Slovácka srazil smolný vlastní gól stopera Janíka po dlouhém autu hostujícího kapitána Hnaníčka a přesná hlavička Černého po centru Vaculíka.

„Porážka mě samozřejmě mrzí, jsem ale hlavně zklamaný hlavně z přístupu hráčů v prvním poločase. Netáhli jsme za jeden provaz. Část mužstva šla naplno, jiní do toho nedali to, co měli. To mě na to mrzí nejvíc,“ prohlásil zklamaný trenér Boršic Pavel Kučera.

Štítná už si ve druhé půli náskok pohlídala, byť byla pod tlakem a po většinu času se pouze bránila.

„Jsem moc rád, že jsme v Boršicích odčinili minulou domácí porážku s Morkovicemi. Hlavně první poločas jsme zvládli velmi dobře, odvedli jsme fakt solidní výkon,“ pochvaloval si kouč hostů Josef Miklas.

Krajský přebor, předehrávka 23. kola -

SK BORŠICE – TJ ŠTÍTNÁ NAD VLÁŘÍ 0:2 (0:2)

Branky: 26. Jakub Janík vlastní, 44. Martin Černý. Rozhodčí: Rybka - Martinák, Bartoň (Mikoška). Žluté karty: Pavlíček, Cigoš – Vaculík, Hrnčiřík. Diváci: 100.

Štítná poprvé udeřila ve 26. minutě. Prosadila se ze své nové zbraně, dlouhého autu. Kapitán Hnaníček hodil míč do šestnáctky, Valenta jej hlavou prodloužil za sebe a stoper Janík si balon nešťastně srazil do vlastní sítě.

Podobná situace se v první půli opakovala ještě jednou, tentokrát ale po Valentově hlavičce zasáhl brankář Janečka.

Boršice se dlouho nedokázaly pořádně prosadil. Po brejku zakončoval Šmít, gólman Kuja ale balon v klidu chytil.

Blízko vyrovnání byl Cigoš. Ocitl se sám za hostující obranou, ve vyložené pozici ale mířil nad.

Podobnou tutovku chvíli před přestávkou zazdil také Krsička. Sice přehodil brankáře, ale mířil mimo.

„Přestože naše hra nevypadala nijak zvlášť dobře, vypracovali jsme si v první půli dvě vyložené šance, které jsme neproměnili,“ posteskl si Kučera.

Trenér Boršic Pavel Kučera po utkání se Štítnou nad Vláří

Zdroj: Libor Kopl

Štítná byla v zakončení daleko efektivnější. Po centru Vaculíka z lev strany se hlavou prosadil nepokrytý Černý a bylo to 0:2.

Hosté se po změně stran zatáhli. Bránili vedení a vyráželi do brejků. Pojistit výhru mohl Šimon Hrnčiřík s Valentou, na Janečku si ale nepřišli.

„Ve druhé půli jsme se nechali přitlačit. Domácí nás zmáčkli, ale všechno jsme uskákali, odvrátili. Škoda, že jsme nevyřešili dva brejky, mohli jsme zápas rozhodnout dřív. Kluci ale bojovali, zvládli to,“ oddechl si Miklas.

Boršice z převahy vytěžily jenom standardní situace, ze hry příliš nebezpečné nebyly. Malý střílel ve výhodné pozici vedle, jinak toho domácí moc neměli.

„Ve druhé půlce jsme místy měli až drtivou převahu, vpředu nám ale chyběla kvalita, kreativita i důraz. Tlak byl spíš platonický, větší šance jsme si z něj nevytvořili,“ uvedl Kučera.

Kapitán Štítné Michal Hnaníček po utkání v Boršicích

Zdroj: Libor Kopl

Boršičtí mají na konci sezony problémy s marodkou, v pátečním utkání jim scházelo snad osm hráčů. „Přijde mi, že kluci nejsou na zápasy úplně dobře nachystaní. Pokud někdo neabsolvuje všechny tréninky, měl by sám něco dělat. A když tomu tak není a v zápase jde na maximum, tělo to nevydrží,“ ví dobře Kučera.

Proti Štítné postrádal nejen Sedláčka, ale i Šušlu, Jonáše, Sonntaga, Ošívku, Afonsa či druhého gólmana Popelku. Hubník se sice vrátil, ale svalové zranění si obnovil a už v 7. minutě musel střídat.

„Samozřejmě s kluky bychom byli silnější. Mně spíš vadí nastavení hlav u některých kluků, což byl hlavní faktor porážky,“ myslí si Kučera.

Zatímco některé hráče káral, snaživé dorostence, kteří za Boršice nyní naskakují, pochválil. „Těší mě nejen jejich přístup, ale i výkony. Proti Štítné zaslouží velkou pochvalu hlavně Lukáš Chmelař,“ uvedl.

Celek z Uherskohradišťska chce sezonu dohrát se ctí a bez nějakých velkých starostí. „Stoprocentně zachránění nejsme, ale pokud budeme makat naplno, ještě něco uhrajeme,“ věří Kučera.

Úplně v klidu není, byť náskok na předposlední Bystřici pod Hostýnem se zdá být dostatečný. „Vždycky jsou ale ohledně sestupů nějaké spekulace. Nějaké body by se nám hodily,“ ví dobře.

Naproti tomu Štítná prožívá dobrý rok a je v klidu. „S jarem jsme spokojení,“ dodal Miklas.