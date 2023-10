Přesun do sousedních Těmic, kde kvůli rekonstrukci vlastní travnaté plochy odehrají zbytek podzimní části, fotbalistům Ořechova vůbec nevadí. Sokol první duel v azylu zvládl skvěle. Parta kouče Jiřího Kowalíka v 10. kole krajské I. B třídy skupiny C přehrála Zlechov jasně 5:0 a uhájila vedoucí pozici.

Nástup fotbalistů Ořechova (modré dresy) a Zlechova, kteří se netradičně utkali v Těmicích. | Foto: SK Zlechov

Hattrickem se v sobotním duelu blýskl Roman Trlida, další góly přidali Jakubové Kowalík s Kolaříkem.

„Zlechov jsem viděl několikrát, takže jsem věděl, že musíme dát brzy gól, nebo to pak pro nás může být těžký zápas. My jsme odehráli velmi dobře první poločas. Do třicáté minuty jsme dali tři góly a v tu chvíli bylo vlastně hotovo," říká spokojený trenér Ořechova Jiří Kowalík.

I. B třída sk. C, 10. kolo -

TJ SOKOL OŘECHOV - SK ZLECHOV 5:0 (3:0)

Branky: 4., 25. a 72. Roman Trlida, 29. Jakub Kowalík, 78. Jakub Kolářík. Rozhodčí: Vymazal. Diváci: 120.

Další šance domácí neproměnili, to ale nikdo neřešil. Favorit měl utkání pevně pod kontrolou, okresního rivala jasně přehrával.

„Druhý poločas jsme vlastně už v klidu dohráli, navíc jsme přidali ještě dva góly," uvedl Kowalík, který se v závěru za rozhodnutého stavu nasadil do hry, ale na rozdíl od syna Jakuba neskóroval.

Mrzet jej to však nemuselo.

Zlechov se totiž na výraznější odpor nezmohl. „Soupeř byl někde jinde. Nám utkání vůbec nevyšlo," pronesl kouč Zlechova Libor Matoušek.

„Domácí byli herně lepší, vyhráli zcela zaslouženě," uznal sportovně.

Fotbalistům Ořechova přesun do sousedních Těmic paradoxně prospěl. Na větším hřišti a kvalitnějším trávníku dokázali lépe a rychleji kombinovat, soupeř nestíhal bránit.

„I když jsme nehráli doma, ale v Těmicích, celkem nám to pomohlo," souhlasí Kowalík.

„My jsme fotbalový tým. Hřiště v Těmicích je velké, tráva nádherná, takže si kluci zahráli, bavilo je to. Akorát manažer Roman Trlida říkal, že je to velké a musí se rozhodnout, o kolik to rozšíříme v Ořechově," přidal s úsměvem někdejší ligový kanonýr.

Sobotní duel si nenechali ujít ani věrní příznivci Sokola. „Ti skalní za námi přijeli, za což jsme rádi," dodal Kowalík.