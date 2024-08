„Nijak mě to netěší. Chtěli jsme samozřejmě hrát,“ říká trenér Ořechova Jiří Kowalík.

Celek z Uherskohradišťska chtěl v domácím prostředí potvrdit skvělou formu z úvodu sezony, získat další body.

Lhota má ale po minulé sezoně problémy s kádrem, o víkendu nedala mančaft dohromady.

„Omlouváme se všem fanouškům, ale z důvodu zranění našich hráčů a také jejich dovolených neodehrajeme v sobotu mistrovské utkání v Ořechově. Snažili jsme se o přesunutí termínu, ale soupeř nám bohužel nevyšel vstříc,“ stojí v prohlášení na klubovém facebooku Lhoty.

Ořechovští to vidí jinak. „Nevím, jaké problémy soupeř má, ale pokud bychom do Lhoty ve středu sami nezavolali kvůli informacím do zápasového zpravodaje, o ničem bychom nevěděli. Až po tomto hovoru to začali řešit a hledali se možné náhradní termíny. Lhotě skoro nic nevyhovovalo, nechtěla hrát v pátek ani v neděli. Prý to ani v týdnu nedá dohromady, takže nám skoro žádné možnosti nezbyly,“ prohlásil Kowalík.

Sokol po skončení podzimní části hrát nechtěl, o osudu utkání tak rozhodne Sportovně-technická komise Zlínského KFS. Jiná možnost než kontumace ale v tomto případě není.

Ořechov tak stejně jako Ostrožská Nová Ves zůstává v I. B třídě skupině C stoprocentní, Lhota je naopak po čtyřech kolech stále na nule.