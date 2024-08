„V Ořechově se od založení Sokola nikdy nové hřiště nebudovalo, takže po osmdesáti letech jsme se dočkali,“ říká s úsměvem fotbalista a jeden z hlavních funkcionářů klubu z Uherskohradišťska Roman Trlida.

Revitalizace hřiště v Ořechově začala v říjnu 2023, dokončena byla nyní.

V obci s osmi sty obyvateli prošlo hlavní travnaté hřiště kompletní rekonstrukcí, včetně drenážního systému a závlah.

Hrací plocha je širší o čtyři metry a delší o metr. Vyměněny byly veškeré zábradlí a ochranné sítě kolem hrací plochy, byly osazeny nové střídačky a znovu položen chodník kolem hrací plochy.

Dále byla zbořena hlavní tribuna, na jejímž místě se nyní staví nová zastřešená tribuna s kapacitou pro 130 diváků.

„Také byly kompletně rekonstruovány šatny a sprchy pro hráče a rozhodčí včetně nového nábytku. Úplnou rekonstrukcí prochází také prostor pro stravování, kde bude dokonce vybudována VIP zóna. Mimo to bylo v minulém roce realizováno zateplení hlavní budovy,“ hlásí Trlida.

Revitalizace hlavního hřiště vyšla na 6,7 milionu korun. Částkou 4,7 milionu korun se na rekonstrukci podílela Národní sportovní agentura, částkou 670 tisíc korun přispěl Zlínský kraj a částkou 700 tisíc korun obec Ořechov.

„Zbytek byl stejně jako okolní úpravy a rekonstrukce šaten hrazen z vlastních zdrojů,“ říká Trlida.

V minulém roce zateplení budovy stálo 1,3 milionu korun, kdy částkou 800 tisíc přispěla Národní sportovní agentura a částkou 500 tisíc Obec Ořechov.

„Hráče rozhodně potěší zázemí šaten a nejvíce nový skvělý trávník, který je rychlejší. Fanoušky doufejme potěší zážitek ze hry, lepší výhled na hru a prostory občerstvení včetně VIP zóny,“ věří Trlida.

Hrající asistent trenéra Sokola Ořechov Stanislav Malůš před otevřením nového hřiště

Záložník Ořechova Stanislav Malůš k otevření nového hřiště | Video: Libor Kopl

Ořechov stejně jako v minulých sezonách patří mezi hlavní favority nejnižší krajské soutěže. Předloni skončil druhý za Starým Městem, v poslední sezoně se kvůli nepovedenému jaru propadl až na pátou příčku. Letos chce skončit rozhodně výš.

„Je pravda, že nový areál by si určitě zasloužil vyšší třídu. Naším cílem je hrát co nejvíce nahoře a uvidíme, na co to bude stačit,“ uvedl Trlida.

Kádr Sokola prošel v krátké letní pauze menší obměnou. Zůstaly všechny opory, pokračují mazáci, do Vážan odešel Radim Petřvalský, Jakub Prachman se vrátil do Sadů a na odchodu je i brankář Petr Kozelek.

Novými tvářemi v Ořechově jsou Michal Pavlínek ze Starého Města, brankář Jan Junaštík z Nivnice a Ondřej Dvouletý z Nedakonic. Vedení klubu navíc dotahuje příchod dalších dvou hráčů do pole.

Všechny nové tváře by se fanouškům měly představit při prvním domácím zápase nové sezony proti Polešovicím. Právě před derby dojde ke slavnostnímu otevření zrekonstruovaného sportovního areálu. V neděli 10. srpna si klub z Uherskohradišťska rovněž připomíná významné výročí osmdesáti let od založení.

Hlavním bodem programu je mistrovské utkání mužů Sokola proti Polešovicím. Dopoledne se koná v kulturním domě Výroční valná hromada členů, ti zasloužilí budou i oceněni.

Nový trávník, který požehná kněz, otestují žáci a také bývalí hráči Sokola, kteří se v rámci turnaje utkají s Těmicemi a Vážany.

Doprovodný program zpestří dechová hudba Nedakoňanka, Bambino párty s animátorkami, skákacím hradem, malováním na obličej.

Na programu je i degustace vína, večer vystoupí kapela Generace.

„Přípravy jsou náročné, seberou nám veškerý volný čas. Za sebou máme nespočet pracovních brigád, mnoho porad a schůzí. Děkujeme všem, kteří se jakkoli na tom podíleli,“ dodal Trlida.