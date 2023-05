Fotbalisté Ořechova se po domácím remízovém výpadku s Malenovicemi vrátili zpátky na vítěznou vlnu. Svěřenci trenéra Jaroslava Hastíka ve 21. kole I. B třídy skupiny C potvrdili roli favorita, na hřišti v Ostrožské Nové Vsi zvítězili bez výraznějších problémů 3:0 a dál si s přehledem hlídají druhou pozici.

Fotbalisté Ostrožské Nové Vsi (zelenobílé dresy) ve 21. kole I. B třídy skupiny C podlehli Ořechovu 0:3. | Foto: Deník/Libor Kopl

Za hosty dvakrát skóroval Tomáš Durna, jednou se trefil Jakub Kolářík.

Kouč Ořechova Jaroslav Hastík byl spokojený hlavně s výsledkem a třemi body.

„Jsem rád, že jsme dali docela pěkné branky po pohledných akcích. Těší mě i to, že jsme přečkali některé šance soupeře a udrželi čisté konto, byť některé situace byly dost zmatečné. Nula zvenku se ale vždycky cení. Hlavní je, že jsme vyhráli, i když to pro diváky moc pohledný fotbal nebyl,“ říká Hastík.

Nedělní duel ovlivnil silný vítr i nerovný terén. „Kluci měli problém udržet míč u nohy, balony buď bral vítr nebo protivítr. Celkově to na hrbolatém trávníku bylo složité,“ chápe hráče Hastík.

I. B třída sk. C, 21. kolo -

FK OSTROŽSKÁ NOVÁ VES – TJ SOKOL OŘECHOV 0:3 (0:2)

Branky: 41. a 59. Tomáš Durna, 10. Jakub Kolařík. Rozhodčí: Nuc. Diváci: 80.

Ořechov se ujal vedení hned v 10. minutě, kdy se po přihrávce patou od kapitána Trlidy prosadil Kolářík. Hosté pak na konci poločasu přidali druhou branku a zbytek utkání v klidu kontrolovali.

„Domácí mě překvapili, vzadu byli koncentrovaní, zaujal mě individuální výkon Dorušky ve středu pole, kde byl velice platný. My jsme těžko překonávali docela soustředěnou domácí defenzivu. Hlavně v prvním poločase, kdy jsme hráli proti větru, jsme to měli složité. K blízkosti branky Ostrožské Nové Vsi jsme se dostali snad jenom třikrát, naštěstí jsme dvě z těch tří možností využili a dostali se do vedení, které jsme si hlídali,“ uvedl Hastík.

Novovešťané v úvodní části zahrozili jenom jednou, trestný kop Josefa Juráska skončil ale nad.

Ořechov byl i po změně strana efektivní. Na 3:0 zvýšil Durna, který po rohu Červinky prudkou ranou pod břevno propálil gólmana Bočka.

Bojkovice těsně zvítězily v Kunovicích, pro Gaga přijela na Bělinku sanitka

Domácí se dál snažili, i za nepříznivého stavu se nevzdávali, sympaticky útočili. Výsledek mohli několikrát zkorigovat, ale v zakončení nebyli přesní, Štefánek mířil v jasné šanci vedle, ránu Juráska bravurně zneškodnil Kuchař, který si poradil i s pokusem střídajícího Obala.

„I když jsme v prvním poločase hráli s větrem v zádech, hostujícího brankáře jsme příliš neprověřili. Neměli jsme pořádnou střelu. Ve druhém poločase jsme se s podmínkami lépe vypořádali, vypracovali si i nějaké šance, ale gólman Kuchař Ořechov podržel. Soupeř byl produktivnější, vyhrál zaslouženě,“ uznal kouč Ostrožské Nové Vsi Bronislav Šálek.

Proti Sokolu postrádal středopolaře Marka Szaba s Pšurným, chyběl i zraněný Kreisl. „Některé hráče jsme raději pošetřili na další zápas, kdy se utkáme s Polešovicemi, což pro nás bude důležitější střetnutí,“ ví dobře Šálek.

Proti druhému týmu tabulky to měli domácí hodně složité. Kvalitě utkání nepřidalo počasí, hlavně silný vítr.