I přes nepříjemný déšť, horší počasí, si parádně užili domácí hodový duel, rozlučku s trávníkem. Fotbalisté Ořechova v posledním zápasem před rekonstrukcí hrací plochy a odchodem do těmického azylu jasně přehráli oslabený Slavkov 5:1 a upevnili si pozici v čele tabulky krajské I. B třídy skupiny C.

Dětští fanoušci Ořechova při zápase se Slavkovem | Video: Libor Kopl

Parta kouče Jiřího Kowalíka si sice v sobotu dopoledne cestu za třemi body zkomplikovala, když hned v úvodu inkasovala gól z penalty, ale zbytek utkání jednoznačně ovládla. Favorit výsledek ještě do přestávky otočil a soupeře po změně stran dorazil dalšími třemi přesnými zásahy.

I. B třída sk. C, 8. kolo -

TJ SOKOL OŘECHOV – TJ SOKOL SLAVKOV 5:1 (2:1)

Branky: 18. a 47. Tomáš Durna, 30. Jakub Kowalík, 57. Adam Červinka, 81. Roman Špendlík - 12 Roman Sládeček z penalty. Rozhodčí: Bartoň – Ševčík, Martinák. Diváci: 138.

„Výsledek odpovídá dění na hřišti, vyhráli jsme naprosto zaslouženě. Celý zápas jsme byli lepší, vytvářeli jsme si šance a dávali góly,“ těší domácího trenéra Jiřího Kowalíka.

Ořechovu ani nevadilo, že ve druhé půli přišel o brankáře Stanislava Kuchaře. Zkušený gólman si po hodině hry bez cizího zavinění poranil lýtko a musel střídat. „Mrzí nás to,“ poznamenal Kowalík.

Rukavice tentokrát navlékl Radim Plevák, který naposledy chytal za žáky Tučap. Proti Slavkovu ale devětadvacetiletý borec, který se k fotbalu vrátil po několika letech, téměř žádnou práci neměl.

„Minule jsem chytal já, teď jsme tam dali Radima. Po utkání v Malenovicích jsem se totiž dozvěděl, že kdysi chytával, proto padla volba na něj. Byla škoda, že jsem ho tam nedal už minulý týden, možná jsme mohli mít o tři body víc,“ přemítá Kowalík.

Situaci s brankářem i přes jasnou výhru ale musí v Ořechově vyřešit, Plevák totiž není klasický gólman. „Je to pro nás komplikace. Asi povoláme Matěje Posoldu, který je stále naším hráčem,“ upozorňuje bývalý ligový kanonýr.

Daleko větší problémy s kádrem řeší ve Slavkově. Hosté doplácejí na absence, ani do Ořechova nedorazili kompletní. „Každý zápas to látáme, pokaždé nastupujeme v jiné sestavě. Furt to měníme, nejsme schopní se sejít. I teď nám chybělo snad sedm hráčů, což je strašně moc,“ láteřil kouč Slavkova Miroslav Mančík.

Jeho tým ještě v prvním poločase držel s okresním rivalem krok, poctivě bránil, po změně stran už ale Ořechov prokázal svoji kvalitu a jasně protivníka přehrál. „Domácí byli daleko lepší na míči, my jsme každý balon odevzdali soupeři,“ uvedl Mančík.

Slavkovským fotbalistům k bodům nepomohla ani proměněná penalta Sládečka ve 12. minutě. Zkušený útočník potrestal faul Malůše na Berkelu. Jiné šance hosté v první půli neměli.

Domácí měli navrch a výsledek trefami Durny a Jakuba Kowalíka otočili. Další šance neproměnili. „Zlomové bylo, že jsme v úvodu druhé půle soupeři odskočili na 3:1, zbytek utkání se v klidu dohrál,“ uvedl Kowalík starší.

Hned po změně stran se hlavou trefil Durna, který zužitkoval trestný kop Červinky. Slavkov mohl vzápětí snížit, ale Škařupa ve velké šanci gólmana Kuchaře nepřekonal. To bylo ze strany Slavkova v útočné fázi vše.

Ořechov byl jasně lepší, dál se tlačil do zakončení. Červinka nejprve mířil do břevna, ale po akci a přihrávce faulovaného Kowalíka pohodlně zvýšil na 4:1.

Rozjetý favorit dominoval, bavil se hrou. Triumf vedoucího týmu završil střídající Špendlík, jenž po přihrávce Kolaříka propálil Gregora a fanouškům při oslavě gólů s radostí zacifroval.

Další šance už domácí nevyužili, hlavička Kowalíka po rohu skončila na břevnu. To však nikdo neřešil. Všichni se v Ořechově těšili na hodový oběd, bujaré veselí.

„S kluky si jdeme sednout, trošku to rozebereme, oslavíme,“ plánoval trenér Kowalík, který postrádal akorát Hynčicu, jinak byli domácí kompletní.

„Je vidět, že Ořechov není na prvním místě náhodou a my jsme v tabulce tam, kde jsme,“ dodal Mančík.

Fotbalisté Ořechova zbývající domácí podzimní zápasy se Zlechovem a Topolnou odehrají v Těmicích. Hřiště Sokola totiž projde kompletní rekonstrukcí, hotovo by mělo být na jaře.