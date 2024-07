Přípravný fotbal -

TJ NIVNICE – TJ SOKOL OŘECHOV 8:4 (3:1)

Branky: 7. a 39. Pavel Konečný, 26. a 55. Vlastimil Velecký, 49. a 64. Jan Gojš, 62. a 87. Ondřej Dubský – 40. a 86. Jakub Kolařík, 72. z penalty a 74. Přemek Bartošík. Rozhodčí: Zpěvák. Diváci: 60.

Jen litoval absencí několika borců, v zápase protočil jenom deset hráčů a dva brankáře. Gólman Junaštík šel na konci střetnutí i do pole a připsal si dokonce asistenci na branku Kolaříka.

„Škoda, že nás nebylo víc, abychom mohli sestavu prostřídat,“ povzdechl si.

„Nivnice ale prokázala svoji kvalitu, má opravdu dobré mužstvo. My jsme to ale ani za hrozivého stavu 1:7 nezabalili a utkání dohráli až do konce,“ těší bývalého ligového kanonýra.

Ořechovu na půdě okresního rivala scházeli nejen gólman Kuchař, ale i Šumulikoski, Jakubíček, Durna a Jakub Kowalík. Zraněný Špendlík musel jenom mávat.

Celek z I. B třídy skupiny C po minulé sezoně opustil pouze Jakub Prachman, který zase bude hrát za Slovácko C.

Novými tvářemi jsou brankář Jan Junaštík a Michal Pavlínek ze Starého Města. Ořechov má zájem i o Ondřeje Dvouletého z Nedakonic, jehož příchod je v jednání.

„Kádr řešíme. Myslím, že ještě někdo přijde,“ věří Kowalík.

Jeho tým zahájil krátkou letní přípravu minulou středu. Do pátečního utkání absolvoval pět tréninků.

Do poháru se Sokol nepřihlásil, před startem nové sezony, kterou odehraje na novém hřišti a ve zrekonstruovaném areálu, vyzve ještě Blatnici. Pod svatým Antonínkem se představí příští neděli.