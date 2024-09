Trefa Ondřeje Dvouletého hostům, kteří na konci utkání přišli o vyloučeného Romana Trlidu, nestačila.

„Zklamaný jsem spíše z výsledku než z výkonu,“ tvrdí kouč Ořechova Jiří Kowalík.

„Vím, že kdyby ve fotbale neexistuje, že se hraje na góly a ne na šance. Topolná dala tři, my jeden, proto vyhrála asi zaslouženě,“ uznává sportovně.

I. B třída sk. C, 5. kolo -

TJ TOPOLNÁ – TJ SOKOL OŘECHOV 3:1 (1:0)

Branky: 26. Aleš Horsák, 60. Jaroslav Hoferek, 85. Martin Štach – 53. Ondřej Dvouletý. Rozhodčí: Majzlík. Červená karta: 90. Roman Trlida (Ořechov). Diváci: 130.

„My se prostě nemůžeme na branky tolik nadřít. Máme sedm nebo osm velkých šancí a dáme z toho jenom jeden gól, což je málo. Z tolika příležitostí by měly být alespoň tři nebo čtyři branky,“ ví dobře.

Favorizovanému Ořechovu skvěle vyšel začátek, z úvodního náporu ale vedoucí gól nevytěžili. „Herně to bylo v pořádku, ale zahazovali jsme jednu šanci za druhou,“ říká smutně někdejší ligový kanonýr.

Do vedení tak šel paradoxně soupeř. Ve 26. minutě se po individuální akci prosadil Horsák.

„Ořechov měl velmi dobrý vstup do zápasu. Prvních patnáct minut nás přehrával, měl tlak i tři šance, při kterých nás podržel brankář Mikel nebo jsme to uhasili. Postupně se hra vyrovnala, bylo to nahoru a dolů a my šli do vedení,“ popisuje kouč Topolné Ondřej Hoferek.

Druhá půle byla podobná. „Ořechov nás tlačil, měl více ze hry. My jsme ale dobře bránili, měli slušnou defenzivu. I tak se ale hostům podařilo výsledek vyrovnat. My jsme si však vzali vedení zase zpět, když se trefil Jarda Hoferek. Klid nám přinesl po individuální akci Štach, který trefil šibenici,“ popisuje Hoferek.

Hosté na konci zjednodušili hru. Protivníka zatlačili dlouhými nákopy, soupeř ale všechno odvrátil a ubránil. „Špatně jsme řešili finální fázi, táhne se to s námi již od Hluku,“ povzdechl si Kowalík.

Hostům nepomohlo nám ani střídání. V závěru navíc přišli o vyloučeného Trlidu, který coby náhradník nejprve úmyslně zahrál v malém vápně rukou, aby pak loktem zasáhl domácího obránce a musel ze hřiště.

„Kluky musím pochválit za nasazení a bojovnost. Za přístup si zasloužili vyhrát,“ míní Hoferek. „Vítězství si vážím o to víc, že nám chyběli Kaňa, Válek, Sedlář a nemocný Zelinka. I bez nich jsme to ale ubojovali,“ těší kouče Topolné.

Naopak Ořechov byl až na Šumulikoského kompletní. „Ani já jsem se nevešel do dresu,“ dodal s úsměvem Kowalík.