Ořechov na úvod přípravy podlehl Rohatci. Z Brodu se vrátil brankář Kozelek

Fotbalisté Ořechova vítají staronovou tvář. Do týmu účastníka krajské I. B třídy skupiny C se vrací brankář Petr Kozelek, který na podzim působil v třetiligovém Uherském Brodě, ale sezonu by měl dochytat v dresu Sokola.

Fotbalisté Ořechova (oranžové dresy) prohráli na umělé trávě ve Veselí nad Moravou s Rohatcem 1:4. | Foto: TJ Slavoj Rohatec