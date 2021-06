Šestnáctiletý teenager nejen kvůli slavnému otci přestoupil z Jiskry do Ořechova, kde by měli v nové sezoně vytvořit útočný tandem.

„Určitě se na to moc těším. Hrát s takovým fotbalistou je pro mě velká čest. Doufám, že se hodně naučím a bude nám to v útoku klapat,“ přeje si letní posila Sokola.

Šikovný dorostenec přichází do Ořechova ze Starého Města na volný přestup, s tátou kromě několika přátelských zápasů nikdy nehrál. V soutěžním zápase jej tak čeká premiéra. „Nesmírně se těším na začátek sezony. Pevně doufám, že si spolu zahrajeme,“ věří Jakub Kowalík.

„Zahrát si s ním byl vždycky můj sen, ve který jsem snad dříve ani nevěřil,“ přiznává s úsměvem.

„Taťku už dřív i v jeho ligové kariéře pronásledovaly hodně zranění, ať už to byly problémy s pravým kolenem, později s oběma, tak jsem si ve dvanácti letech říkal že to nestíhám, ale opak se stal skutečností a fakt je takový, že spolu budeme hrát v útoku,“ raduje se.

Tatínka za to, co v kariéře dokázal, obivuje i uznává. „Je to můj hlavní vzor. Je neuvěřitelné, kolik gólů dal,“ kroutí hlavou.

Nejen kvůli úspěšné otcovi minulosti všechny jeho připomínky bere a hlavně na hřišti poslouchá na slovo. „Je na mě občas přísný, ale chápu to, protože to myslí dobře. Chce, abych se neustále zlepšoval a posunoval ve fotbale,“ pronesl.

Jakuba Kowalíka jenom mrzí, že tátu nikdy neviděl hrát na Širůchu v památných letech 2000 až 2003. Rodák z Frýdku-Místku ve třech sezonách dohromady nastřílel 33 branek.

„Určitě mě mrzí, že jsem s ním neprožil ty fotbalové zážitky a vlastně ho neviděl v jeho nejlepší formě. Ale vím, co dokázal a teď se to všechno snaží předat mně, abych pokračoval v jeho šlépějích a něco ve fotbalu dokázal,“ říká.

Stejně jako táta je i student Střední průmyslové, hotelové a zdravotnické školy v Uherském Hradišti útočník. Ve Starém Městě ale častokrát nastoupil i na pozici středního záložníka.

V mužích Jiskry ale moc šancí nedostal. Jelikož chce hrát s dospělými, zamířil ke konkurenci. „V Ořechově se mi moc líbí. Je tady opravdu skvělý kolektiv. Taky lidé, co se starají o fotbal ve dne i v noci a skvělí fotbalisté, kteří by mě mohli fotbalově vychovat,“ doufá sympatický mladík, jenž má devítiletou sestru Amálii a mladšího bratra Ondřeje, kterému je rok a půl.

Také šestnáctiletý mladík by si jednou rád zahrál ve FORTUNA:LIZE. Dobře však ví, že cesta do profesionálního fotbalu je nesmírně složitá.

„Uvědomuji si, že to nebude vůbec jednoduché, ale věnuji fotbalu maximální úsilí, abych si ji jednou zahrál,“ říká odhodlaně nejen velký fanoušek Erlinga Haalanda, ale i fotbalistů Slovácka.

Také Kowalíkovi mladšímu udělali Kadlec a spol. postupem do předkola Evropského konferenčního poháru velkou radost. „Je pravda, že Slovácku už nefandím tak jako dřív, kdy jsem chodil na každý zápas, ale i nyní se jdu občas podívat. Fakt, že se tady znova po letech budou hrát poháry, je skvělý. Určitě si kluci získali nejenom moji pozornost,“ zakončuje povídání.

Tu nyní přitahuje i Ořechov. Rodinný útok totiž v krajské soutěži jenom tak nikdo nemá.