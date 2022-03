„Pořadatelé udělali maximum, aby se hrálo na přírodní trávě. Že jsme se převlékali téměř na staveništi, lze pak v tomto kontextu považovat za nepodstatné a ani čtvrthodinové "čekačky" na trojici arbitrů na čele s hlavním Josefem Kučerou z Bučovic jsme nakonec litovat nemohli, jelikož takto precizně odřídit zápas se kolikrát nevidí ani v Lize Mistrů,“ prohlásil Hastík.

TJ Slavoj Rohatec - TJ Sokol Ořechov 4:4 (3:2)

Branky: 22. Lukáš Křivák, 27. Mikuláš Holešínský, 31. Jiří Jüstel, 68. David Šimánek – 23. a 50. Jakub Kolářík, 15. Roman Trlida, 48. Adam Červinka. Rozhodčí: Kučera. Diváci: 50.

Ořechov: Posolda - Váňa, Martykán (42. Bartošík), Trlida, Mazúch - Hynčica, Durna, Malůš, Červinka - Jakub Kowalík (46. Špendlík), Kolářík. Trenér: Jaroslav Hastík. Vedoucí mužstva: Zdeněk Andrýsek.

Zásluhou obětavého přístupu rekonvelescentů Bartošika, Jakuba Kowalíka i dalších hráčů bylo v kabině Ořechova konečně veseleji, což se následně přeneslo i na pažit. Rohatecký kouč Viktor Linhart i bez obránce Igora Petráka, záložníka Jakuba Tomšeje a brankáře Martina Domanského disponoval silnou sestavou ve všech formacích.

„Nám se však i v nepříliš vzhledných royalech od začátku dařilo domácího favorita v zářivě fosforeskujících barvách držet na uzdě a několika nápaditými výpady jej i opakovaně ohrožovat,“ uvedl Hastík.

Už ve 4. minutě domácí gólman Marek Novotný jen s vypětím vytěsnil umístěnou přízemní střelu Červinky z trestného kopu. Ve 12. minutě se šikovně v šestnáctce uvolnil Hynčica, na své levačce však ještě musí zapracovat. V 16. minutě se však po parádní kombinační akci na ose Martykán - Červinka - Trlida zakončené hostujícím kapitánem z osmnácti metrů technickou střelou pod břevno už mohli zaradovat.

Vzápětí si na centr Hynčici z pravé strany dravě naběhl Kolářík a s prudkým projektilem mířeným do vinklu měl strážce rohatecké svatyně znovu co dělat, aby jej zázračně vytáhl nad břevno.

„Hned poté však jako blesk z čistého nebe udeřilo naopak u nás, když nikdo z našich včas nevystoupil proti středem pronikajícímu Lukáši Křivákovi a tomu se z oblouku velkého vápna levačkou k tyči podařilo vyrovnat,“ popsal vyrovnávací trefu Hastík. Ale odpověď Ořechova byla rovněž blesková, když na kolmici Trlidy si naběhl Kolářík a ve spolupráci s Červinkou a po vyšachování domácí obrany skóroval zblízka.

Po čtyřech minutách však celek z Uherskohradišťska v malém vápně vůbec nezareagoval na přetažený trestný kop zprava a nováček v domácím dresu Mikuláš Holešínský u vzdálenější tyče míč pohodlně uklidil do sítě.

„Za další čtyři minuty jsme domácím poprvé i naposledy přepustili průběžné vedení, kdy po trmě vrmě před našim velkým čtvercem se neposedného balónu uvnitř vápna zmocnil někdejší útočník Ořechova Jiří Jüstel a zmatků s přehledem využil,“ líčí Hastík.

Závěrečná třetina prvního dějství pak patřila domácím a ve 41. minutě hosty hned třemi bravurními zákroky krátce za sebou výrazně podržel Matěj Posolda.

„S trochou nadsázky, kdo promeškal úvod druhé půle, jakoby na zápase ani nebyl,“ poznamenal kouč Ořechova.

Šokující pětiminutovku odstartoval střídající Špendlík, jenž se po fatální hrubce domácí obrany hned z rozehrávky znenadání sám nikým neatakován ocitl jak při hokejovém nájezdu. Čerstvě šestačtyřicetiletý obojživelník však místo očekávaného blafáku zvolil tvrdou ránu ještě z notné dálky, ta však propnula jen ochrannou síť.

Za další dvě minuty po šibalském vysunutí Koláříkem se osamocen až před brankáře dostal i Červinka a počínal si náramně - 3:3!

Za další dvě minuty Trlida z postu stopera nečekaně vyrazil na pravé křídlo, kde ho pak geniální uličkou do úniku po lajně vyslal Malůš, aby jeho následný centr do malého vápna z pár kroků do sítě, byť s přispěním obránce, doklepl tísněný Kolářík.

Hřebíček do rakve zaskočeného soupeře mohl vzápětí podruhé zatlouct i Červinka, zblízka však velkou šanci propásl.

Na míči nesmírně silní domácí se postupně z útlumu vymanili a předvedli několik vydařených kousků, potřetí vyrovnat se jim však podařilo až v 68. minutě z další nepřehledné skrumáže před naší bránou důrazným forvardem Šimánkem.

„My jsme poté měli k dalšímu gólu nejblíž po dlouhé hlavičce Přemka Bartošíka od postranní čáry, kterou však všudybyl Jakub Kolářík z brankoviště tentokrát minul,“ posteskl si Hastík.

Na opačné straně hostům dvakrát pomohla branková konstrukce a při obranném zákroku Bartošíka i nadmíru shovívavý pan sudí, ale budiž. V prořídlých ochozech to pak pořádně zašumělo při tvrdém střetu bránícího Trlidy s hbitým Jüstelem kousek za půlkou, což se naštěstí obešlo bez vážnějších následků.

„Když jsme pak bez úhony přečkali i závěrečných třináct minut v oslabení, na časomíře nerozhodný stav 4:4 už vydržel až do konce,“ dodal Hastík.

Jeho tým sehraje generáku před jarními odvetami v sobotu 19. března od patnácti hodin na hřišti v Buchlovicích.