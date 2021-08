ROZHOVOR/ Svou premiérovou sezonu v roli šéfa krajské kopané zahájí o víkendu František Hubáček (na snímku). Luhačovický funkcionář na jeho prahu má jediné a zásadní přání. „Po dvou letech covidových problémů celé společnosti a fotbalového tápání bych rád, aby se konečně sezona dohrála – tedy byli postupující a sestupující,“ netají se 62letý předseda Zlínského KFS.

Nadcházející čtyři roky bude šéfovat kopané ve Zlínském kraji František Hubáček. V boji o předsednické křeslo ve středu porazil Vlastimíra Hrubčíka 26:10. Rozhodla o tom Volební valná hromada Zlínského KFS. | Foto: Deník/Martin Břenek

„Věřím, že od všech aktérů mistrovských zápasů bude k vidění velká chuť do fotbalu a co nejdříve se vrátíme do normálu, času před covidem. Současně si ale musíme přiznat, že úroveň a kvalita bude o něco nižší. Tréninková příprava nebyla ideální, ve většině případů spíše složitá. A to se v této sezoně projeví na výkonnosti,“ očekává Hubáček. „I proto si přeji hlavně co nejméně zraněných a nabádám k obezřetnosti a ohleduplnosti. Jen tak v klidu můžeme zapomenout na covidové starosti a užít si vesnický fotbal,“ nabádá Hubáček.