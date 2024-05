Jan Miroš, trenér Hluku B: „Jsme moc rádi, že jsme odskočili soupeři a máme pět bodů náskok. Hotovo ještě není, ještě potřebujeme nějaké body uhrát. Soutěž ale chceme vyhrát. Zápas rozhodl Jan Dohnal, který nám šel vypomoct při absencích nějakých hráčů. Jinak moc šancí nebylo, hrálo se spíše mezi vápny. Oba týmy vycházely z dobré defenzivy, nebyla to žádná divočina. My jsme využili jednu standardku. Celkově jsme byli více na míči. Hosté trefili v první půli tyčku, jinak toho moc neměli. V závěru se utkání trošku vyhrotilo, jeden z hostujících hráčů byl vyloučen za oplácení. Jinak utkání bylo poměrně klidné.“

Michal Lukůvka, trenér Nedakonic: „Ztráta pěti bodů čtyři kola před koncem je už dost. My ale dál jdeme zápas od zápasu, pokusíme se uhrát co nejvíce bodů. Skončit chceme co nejvýš. Domácí byli silnější na balonu, my jsme hráli víc z defenzivy, spoléhali se spíše na brejky. Celkem se nám to i dařilo. Ve 43. minutě nastřelil David Kopčil tyč. Pokud by skóroval, možná by utkání vypadalo jinak. Soupeři vyšel vstup do druhé půle. V pěti minutách měl dvě velice dobré šance. Jednou nás podržel gólman, ani druhou domácí neproměnili. Výkon Hluku s přibývajícími minutami gradoval. Zápas rozhodl rohový kop, po skrumáži se prosadil Dohnal. Ke konci zápasu jsme otevřeli hru, soupeři se naskýtali nějaké brejkové situace. Klidně mohl navýšit vedení 2:0, my jsme neměli skoro nic. Domácí byli o ten gól lepší.“

Branka: 50. Jan Dohnal. Rozhodčí: Hutěčka. Červená karta: 88. Pavel Dvouletý (Nedakonice). Diváci: 150.

NEZDENICE – JALUBÍ 3:2 (1:2)

Vlastimil Ogrodník, trenér Nezdenic: „Byl to docela tvrdý zápas se spoustou osobních soubojů. Místo se hrálo až na hranici únosnosti. Utkání bylo vyhecované. My jsme v prvním poločase měli tři vyložené šance, gól dali jenom ve 2. minutě. Soupeř však byl celou první polovinu lepší. Až se divím, že má Jalubí tak má málo bodů. U nás hrálo velice dobře. Ve druhém poločase jsme byli lepší, prokázali jsme větší chuť po vítězství a výsledek otočili z 1:2 na 3:2. K obratu nám pomohl rohový kop ve třetí minutě nastavení. Na naši stranu jsme to zlomili vůlí a chutí. Pro diváky to bylo velmi atraktivní utkání, hrálo se nahoru a dolů s šancemi i závěrečným obratem. Bylo to velmi dobré utkání, kluky chválím za výkon i přístup.“

Filip Grebeníček, trenér Jalubí: „Zklamání je obrovské. Byli jsme velmi blízko bodu, nemáme nic. Než si někteří diváci stačili sednout, bylo to už 1:1. Šedesát minut jsme domácí přehrávali. Byli jsme všude dřív, kompaktnější, kvalitnější na míči. Domácí se jenom bránili, čekali na naši chybu. My jsme však po hodině hry přestali hrát svoji hru a uchýlili se pouze k nakopávaní dlouhých balonů dopředu, což praktikoval i soupeř. Nezdenice ale měly v sestavě vyšší kluky, takže vpředu jsme nebyli schopní balony udržet. Domácí nás v závěru přitlačili, byli jsme pod tlakem. Udělali jsme tam jednu chybu a Nezdenice skóre srovnaly. V nastaveném čase pak urvaly i výhru. Oba góly byly jako přes kopírák. Pak už to byl obrovský zmar. Na konci nám to nešlo. Troufám si říct, že jsme si nezasloužili prohrát. Remíza by tomu slušela víc. Pokud bychom v první půli přidali třetí branku, měli bychom klid. Takto soupeř pořád cítil šanci, bojoval a my se nemuseli strachovat. Fotbal je krásný v tom, že jednou jste nahoře a podruhé dole. Snad se z porážky oklepeme a příště se budeme zase radovat.“

Branky: 2. Šimon Bartoš, 82. Marek Kolínek, 93. Miroslav Coufalík – 4. Serhii Fedorkiv, 36. Petr Dobiáš. Rozhodčí: Řihák. Diváci: 120.

STRÁNÍ B – BÁNOV 2:0 (1:0)

Václav Havlík, trenér Strání B: „Pro nás je to důležitá výhra. Dostali jsme se nad třicet bodů, už bychom měli mít klid. Pomoct nám přijel brankář Peter Machunka, který byl naší jistotou vzadu. Taky nás podpořil Patrik Macháčik, který toho měl v anglickém týdnu dost. V prvním poločase jsme si vypracovali hromadu šancí. Dali ale jenom jeden gól. Druhou půlku jsme už nebyli tak dobří, spíše se trápili. Bánov nás zatlačil, vyloženou tutovku ale neměl. Možná si vypracoval jednu nebo dvě příležitosti, ale moc nebezpečný nebyl. Nám pomohlo střídání, kluci z dorostu to trošku oživili. Ke konci jsme dali na 2:0 a utkání dohráli. Ale nebylo to vůbec jednoduché. Kluci z Bánova se snažili. Dokud cítili šanci, nic nevzdávali a pořád bojovali. Celkově jsme ale vyhráli zaslouženě.“

Josef Hradil, trenér Bánova: „Podali jsme jeden z těch lepších venkovních výkonů, na body to však znovu nestačilo. Bohužel neumíme dát gól. I když jsme hlavně ve druhé půli měli více ze hry a soupeře tlačili, střelecky jsme se neprosadili. Nepomohlo nám ani deset rohových kopů. Vpředu se trápíme, nevycházejí nám ani průnikové přihrávky. Nejsme schopní si pořádně přihrát do šance. Navíc nás srážejí chyby, laciné branky. První gól jsme dostali po centru, který zapadl k tyči. Ve druhé půli jsme hru otevřeli, v závěru hráli vyloženě vabank, nemáme ale střelce, který by dal gól. Ti, co loni stříleli branky, se nyní trápí. Strání mělo hlavně rychlá a šikovná křídla. Vzadu jsme to celkem posbírali, ale vpředu máme problémy.“

Branky: 23. Dominik Frühauf, 89. Ondřej Gabriš. Rozhodčí: Krátký. Diváci: 100.

SLOVÁCKO C – JAROŠOV 4:1 (2:0)

Roman Svoboda, trenér Slovácka C: „S výkonem i výsledkem jsem maximálně spokojený. To, co jsme si s kluky před zápasem v šatně řekli, to do puntíku na hřišti splnili, odměnou je vítězství v derby 4:1. Z utkání jsem měl velké obavy, protože Jarošov na jaře ztratil jenom dva body po remíze s Hlukem B. Poctivým přístupem a zodpovědnou hrou jsme hosty pustili do jediné šance. Za stavu 4:0 jsme si nepohlídali jednu akcí soupeře, který výsledek zkorigoval. Klobouk dolů před všemi kluky. Od brankáře až po posledního náhradníka to všichni zvládli skvěle. Podali jsme týmový výkon. Do vedení jsme šli po akce z levé strany. Nejprve zakončoval Kříž, ale obránce to vykopl z brankové čáry. Po následném závaru to tam Tvrdoň přes dva obránce a brankáře dostal do sítě. Druhý gól vstřelil Kříž, který se s balonem otočil. Udělal kličku obránci a postupoval k hostující bráně. Z dálky vystřelil a balon nádherně zapadl skoro do šibenice. Ve druhé půli jsme přidali další dvě branky a zápas dovedli do vítězného konce. Navíc jsme za rozhodutného stavu neporměnili penaltu. Kříž si asi vzal málo peněz, nechtělo se mu platit za hattrick. (úsměv). Jinak to bylo normální derby, Škoda, že nepřišlo více diváků. Nám chyběl brankář Lako, Šesták se s tím ale popral výborně. Až na obdrženou branku Jarošov nepustili do jediné šance.“

Zbyněk Pavlas, trenér Jarošova: „Porážka jednou musela přijít. Nás mrzí, že jsme nezvládli derby, ale oklepeme se z toho a jdeme dál. Utkání nám příliš nesedlo. Možná za to může i nezvyklý dopolední termín. Sady tak hrávají pravidelně, našim klukům se asi moc vstávat nechtělo. Chyběl nám nejen Marek Stojaspal, ale i brankář Zelenka, kterého nahradil Kocman, jenž nebyl na hřišti od začátku sezony. Za obdržené branky ale nemohl. Herně nám to nešlo, domácí byli od začátku lepší, vyhráli zaslouženě. My jsme se nedokázali dostat do tempa, vázla nám kombinace. Od nás to bylo nějaké mrtvé. Deset zápasů v řadě jsme neprohráli, nyní série skončila.“

Branky: 29. a 54. Pavel Kříž, 22. Jakub Tvrdoň, 65. Heorhii Liavynets - 76. Martin Jančík. Rozhodčí: Mahdal. Diváci: 145.

BABICE – KNĚŽPOLE 8:1 (4:1)

Tomáš Stýskal, trenér Babic: „Pro nás je to povinná výhra. I když jsme zvítězili vysoký rozdílem, fotbal nebyl nic extra. Utkání bylo klidné, hrálo se spíše v chůzi. Soupeř byl slabší, v prvním poločase jsme se prosadili čtyřikrát, stejně gólů jsme dali i po změně stran. Navíc jsme ještě nedali penaltu. Náhradní gólman to minul.“

Radim Palčík, trenér Kněžpole: „Náš výkon byl hrozný. První gól jsme si dali sami po běžné situaci, pak už se to s námi vezlo. Babice byly o level výš, my na to prostě nemáme. Rozdíl byl markantní. Chyběl nám sice Valenta, ale jinak jsme byli kompletní. Celkově to byl zmar, nic nám nevycházelo. Udělali jsme triviální chyby, které soupeř zkušeně potrestal. Domácí by museli hrát v sedmi, abychom měli šanci na body.“

Branky: 12., 25. a 36. Fermin Sánchez, 73. a 90. Tomáš Hořínka, 42. Marek Škrabal, 68. Erik Horníček, 87. Roman Bilavčík - 40. Dominik Hančík. Rozhodčí: Brhel. Diváci: 130.

BÍLOVICE – HUŠTĚNOVICE 0:1(0:0)

Martin Hrňa, trenér Bílovic: „Jsme zklamaní. Vypracovali jsme si spoustu šancí. Pokud ale nedáme gól, nemůžeme vyhrát. Huštěnovice byly efektivní. V závěru jsme přišli o vyloučeného Hlaváčka. Naše situace není dobrá, bojovat ale budeme až do konce.“

Antonín Šimon, trenér Huštěnovic: „Zápas rozhodl Puškáč, který je naším druhým nebo třetím gólmanem, ale při nedostatku hráč musel do pole. Chyběli nám Hlúpik, Konečný, Nguyen nebo gólman Mačuda. Snad se někteří dají před finále poháru dohromady. Domácí měli asi šest gólovek, nedali žádnou. My jsme šli na konci třikrát sami na gólmana, ale pojistku nepřidali. V závěru byl vyloučen domácí hráč, který stáhl ve vyložené šanci Šuranského. Závěr byl vyhrocený, celkově atmosféra nebyla dobrá. Soupeři v týdnu zemřel předseda oddílu, hřiště bylo ve špatném stavu. Utrpěli jsme vítězství.“

Branka: 66. Lubomír Puškáč. Rozhodčí: Huráb. 87. Petr Hlaváček (Bílovice). Diváci: 70.

OSTROŽSKÁ LHOTA – BŘEZOVÁ 2:2 (1:2)

Richard Dominik, trenér Ostrožské Lhoty: „Na to, v jaké jsme byli sestavě, bod beru. I kluci byli za remízu rádi. Vždyť za nás nastoupili čtyři staří páni, Sestava se nám rozpadá, snad se dáme alespoň na finále poháru dohromady. První poločas jsme dostali dva góly ze standardek, když jsme neuhlídali nejlepšího střelce soupeře Pomajbíka. Byla to naše taktická chyba. Kluky jsem právě na tohoto hráče upozorňoval. Jinak jsme soupeře už k ničemu dalšímu nepustili. Nám pomohlo snížení v závěru první půle, vyrovnání přišlo z penalty. Pak jsme měli hodně příležitostí zlomit utkání na svoji stranu, ale naší nekvalitou ve finální přihrávce jsme nedokázali šance zužitkovat. Soupeř odešel fyzicky. Klukům, co už normálně nehrají, musím poděkovat za to, že nám pomohli.“

Ladislav Kalina, trenér Březové: „V prvním poločase jsme se dostali do dvoubrankového vedení. Jinak hra oboustranně byla nic moc. My jsme se prosadili z trestných kopů, pokaždé jsme to tam nějak dotlačili. Domácí hrozili taky spíše jenom ze standardek, rohů. Škoda, že jsme minutu před poločasem nepohlídali Pešíka, který prošel přes půl hřiště a střelou z dvaceti metrů k tyči snížil. Byl to možná rozhodující moment. Kdybychom do přestávky udrželi vedení 2:0, možná by to vypadalo jinak. Domácí nás po změně stran trošku zatlačili, skóre srovnali z penalty, kterou snad viděl jenom pan rozhodčí. Pak jsme šli dvakrát sami na branku, ale pokaždé nás zastavil praporek domácího asistenta rozhodčího. Na to si nestěžuji, tyto věci jsou běžné. Od sedmdesáté minuty jsme zase byli o něco málo lepší, v závěru jsme měli obrovský tlak. Domácí podržel brankář, někteří kluci skákali do střel. Vím, že z Ostrožské Lhoty se body moc nevozí, i proto bod bereme. Závěr jsme ale měli ve své moci. Možná jsme si zasloužili ještě třetí gól, v naší situaci je ale každý bod zlatý.“

Branky: 45. Erik Pešík, 55. Daniel Štergenich z penalty – 23. a 33. David Pomajbík. Rozhodčí: Bednář. Diváci: 150.