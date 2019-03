V neděli se oba týmy utkají v boji o čela tabulky okresního přeboru Uherskohradišťska.

VLČNOV – JANKOVICE 1:2 (0:2)

Jakub Tománek, předseda TJ Slavkov: „Pro nás to byl docela smolný zápas. Na hřišti vůbec nebylo patrné, že hraje předposlední tým s prvním. Utkání rozhodl výborný výkon hostujícího gólmana Remeše. Nám naopak k bodům potřebným pro záchranu soutěže nepomohla ani zimní posila Václav Činčala. Hrál i zlínský asistent Jan Kameník, po roce jsem nastoupil i já. Soupeře jsme od začátku přehrávali. Bohužel pro nás hosté poprvé překročili vlastní polovinu a hned z první střely na branku nám dali vedoucí gól. My jsme dál hráli, ale Hrbáček tutovku neproměnil. Těsně před poločasem jsme ze střely, která před naším brankářem skončila, inkasovali podruhé. Po změně stran měl další tutovku Fibichr, gól dal až po Kašpaříkově rychle rozehrané standardní situaci Hrbáček. Jankovice hrozily hlavně z brejků, kdy chodily do otevřené obrany. My jsme na konci střetnutí mohli vyrovnat. Měli jsme tři závary, ale Remeš soupeře vynikajícími zákroky podržel.“

Branky: 65. Ivo Hrbáček - 5. Václav Šustr, 43. Vladimír Brázdil. Rozhodčí: Korolovych. Diváci: 150.

OSTROŽSKÁ NOVÁ VES – JAROŠOV 2:0 (0:0)

Aleš Boček, brankář Ostrožské Nové Vsi: „V prvním poločase byl o něco lepší soupeř, který měl dvě slibné šance. Jinak se hrál oboustranně špatný fotbal. My jsme měli jednu takovou pološanci, ale ani jsme nezakončili. Druhý poločas už byl z naší strany lepší. Víc jsme drželi balon a měli jsme i víc šancí. Do vedení nás poslal v 75. minutě Doruška, který se trefil po roh a následném centru Hůska. Pojistku přidal v závěru Kreisl. Jarošov by si za první poločas zasloužil bod. K prvnímu jarnímu triumfu nám pomohli i navrátilci v sestavě, sourozenci Szabovi. Po zranění začal i Michal Pokorný. Všichni jsou to dost velké posily. Chodí s námi i kluci z dorostu. Naopak jsme v zimě přišli o kapitána Radka Zálešáka, který zamířil do Hluku. Snad to i bez něj zvládneme a zůstaneme v horní polovině tabulky.“

Branky: 75. Jan Doruška, 87. Daniel Kreisl. Rozhodčí: Králíček. Diváci: 150.

SLAVKOV – BŘEZOVÁ 3:1 (3:1)

Jaroslav Habarta, předseda Sokola Slavkov: „Nastoupili jsme do utkání v oslabené sestavě. Chyběli nám stoper Petr Zimčík a záložník Martin Chovanec. V zimě odešel další středopolař Tomáš David, obránce Roman Stojaspal se zase zranil v práci, takže nám bude chybět možná celé jaro. Do mistrovského zápasu jsme šli po jediném tréninku na přírodním trávníku. Rekonstruovali jsme kabiny, takže jsme celou zimu trénovali v Horním Němčí na umělce a kromě toho jsme absolvovali turnaj v Uherském Brodě. Na trávě jsme byli poprvé až v pátek. Chvíli nám trvalo, než jsme se na hřišti rozkoukali. Březová byla v úvodu lepší, jedna šance se otřela o břevno. My jsme se však rychle probrali a začali útočit. První gól jsme dali hlavou po rohu, druhý z penalty. Pak hosté sice z náhodné akce snížili, ale o minut později Janků střelou z dvaceti metrů upravil na 3:1. Zatímco v prvním poločase jsme byli lepší, druhá půlka už byla vyrovnaná. I když se nám zranili dva záložníci, výhru jsme vydřeli a náskok udrželi. Janků šel dvakrát sám na gólmana, ale neuspěl. Bukvic trefil tyč, která jednou pomohla i nám.“

Branky: 23. z penalty a 40. Michal Janků, 6. Jaroslav Habarta - 39. David Pomajbík. Rozhodčí: Martykán. Diváci: 120.

OSTROŽSKÁ LHOTA – TOPOLNÁ 2:2 (2:1)

Jiří Jurásek, trenér Ostrožské Lhoty: „Nebyli jsme kompletní, co jsem počítal, tak nám scházelo sedm kluků. Proti silné Topolné jsme chtěli hrát na brejky ze zabezpečené obrany. Podařilo se nám skórovat hned ve druhé minutě. Gól dal mladý Jirka Martyčák, který nastoupil poprvé za první mužstvo. Nikolas Anisch, který také v našem týmu debutoval, vystřelil, gólman soupeře balon vyrazil a Jirka dal gól. Při vyrovnávací brance zaspala naše obrana a zranil se nám další hráč. V zápase jsme měli dva čtyřicátníky, tak jsme spíš bránili. Ve druhém poločase jsme balony kopali až do potoka, bod bereme všemi deseti. Mrtí mě, že se nám zranili další tři hráči.“

Branky: 2. Jiří Martyčák, 30. Erik Pešík - 5. David Dohnal, 49. Lukáš Kamočai. Rozhodčí: Tureček. Diváci: 210.

POLEŠOVICE – BÁNOV 3:3 (2:2)

Tomáš Bartošík, předseda klubu 1. FC Polešovice: „Pro nás to byl celkem důležitý zápas, protože jsme třetí od konce a na jaře nás čeká boj o záchranu. Chtěli jsme v domácím prostředí urvat tři body i přesto, že nám někteří kluci v zimě odešli. Po podzimu u nás skončili střední záložník Bilavčík, útočník Fantura a Dujka. Hrajeme s těmi, co u nás zůstali. Začátek nám nevyšel, po našich chybách jsme prohrávali 0:2. Musím ocenit, že jsme se za tohoto nepříjemného stavu vzchopili, ukázali morálku a porážku odvrátili. Nasazení bylo dobré, ve hře ale máme pořád co zlepšovat. Tým však ukázal větší bojovnost než v Mařaticích. Od toho se můžeme odrazit. Remízu jsme nakonec brali. Bánov byl v prvním poločase lepší, pak jsme ale začali za delší konec provazu tahat my. Klidně jsme mohli dát vítězný gól na 4:3. I po přestávce se hrálo nahoru dolů, diváci se fotbalem dobře bavili.“

Branky: 33. a 45. Miroslav Kala, 49. Jiří Běhávka - 8. Petr Mahdalíček, 30. Dominik Machalík, 80. Pavel Borák. Rozhodčí: Mikulka. Diváci: 82.

HORNÍ NĚMČÍ – NEZDENICE 2:3 (1:2)

Vladimír Huňka, předseda klubu TJ Horní Němčí: „Remíza by utkání slušela víc. Hosté ale měli o malinko víc ze hry. Byli dravější, důraznější, vítězství šli víc naproti. Výsledek asi odpovídá dění na hřišti, i když nás těsná porážka mrzela. Klíčový moment nastal za nerozhodného stavu 2:2, když náš hráč šel sám na hostujícího gólmana, ale vyloženou šanci neproměnil a pak jsme hned z protiútoku dostali rozhodující třetí gól. Proti Nezdenicím nám scházel střední záložník Jirka Chmelina, po zranění se u nás rozehrává Vojtěch Janča, který prošel Slováckem a Uherským Brodem a naposledy hrál v Újezdci.“

Branky: 45. Josef Zámečník z penalty, 69. Marek Pospíšek - 19. a 80. Michael Pavlis, 28. Marek Kolínek. Rozhodčí: Bednář. Diváci: 80.

BÍLOVICE – STRÁNÍ B 0:2 (0:1)

Pavel Bruštík, trenér Strání B: „Byl to první zápas po dlouhé zimní přestávce. Hrálo se na těžkém, tvrdém a suchém terénu. Balon létal všelijak, ale hráči s s tím nakonec vypořídali celkem slušně. Utkání bylo vyrovnané, šance měly oba týmy. My jsme byli šťastnější v koncovce. První gól jsme dali po individuální akci, když Kolaja poslal balon přesně k tyči. Pak se prosadil Vintr z trestného kopu. S výkonem i výsledkem jsem spokojený. Těžké utkání jsme zvládli i bez jediného hráče z áčka.“

Branky: 19. Josef Kolaja, 69. Pavel Vintr. Rozhodčí: Štulíř. Diváci: 65.

1. Jankovice 14 10 3 1 32:12 33

2. Slavkov 14 9 3 2 42:16 30

3. Strání B 14 8 2 4 28:16 26

4. O. N. Ves 14 7 4 3 33:18 25

5. Březová 14 6 4 4 21:27 22

6. Nezdenice 14 6 3 5 33:25 21

7. Topolná 14 5 4 5 24:26 19

8. Jarošov 14 5 3 6 29:22 18

9. Bánov 14 5 3 6 26:32 18

10. Ostr. Lhota 14 5 2 7 24:35 17

11. Bílovice 14 5 1 8 23:37 16

12. Polešovice 14 3 2 9 24:37 11

13. Vlčnov 14 2 3 9 23:41 9

14. Horní Němčí 14 2 3 9 18:36 9

ZPRAVODAJOVÉ DENÍKU