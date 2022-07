„Snad to bude ku prospěchu jak jeho samotného, tak i našemu mužstvu,“ doufá sedmatřicetiletý kouč.

Od návratu zkušeného forvarda, který prošel nejen Slováckem a Mladou Boleslaví, ale působil také v Karviné, Kroměříži, Hulíně či Strání, si hodně slibuje.

„Jeho zkušenosti by chtěl podle mého názoru v této soutěži mít k dispozici každý trenér,“ je přesvědčený Skopal.

Ondřejka však musí zapracovat na fyzické kondici. Dlouhá pauza je na čtyřiatřicetiletém útočníkovi znát. „Jsme ale teprve na začátku přípravy a on sám ví, že bude pod mým drobnohledem. Nemám strach, že by to nezvládl a těším se, že na jeho umění v přímém přenosu přijdou opět i diváci z okolí,“prohlásil Skopal.

Jinak se tým Dolního Němčí v krátké letní pauze příliš nezměnil. K prvnímu mužstvu se připojil dorostenec Matěj Balajka, z divizního Strání se domů vrátil útočník Roman Bobčík, který se ale nyní připravuje na studium v Ostravě a je tedy možné, že jeho fotbalové kroky povedou právě do regionu známého zpěváka Jarka Nohavici.

Trenér Skopal pro podzimní část nemůže počítat se stoperem Liborem Kadlčkem. Zkušený zadák má problémy s patami, a tak si bude nejméně půl roku vybírat nucenou pauzu.

„Z kádru odešel také brankář Martin Kvasnička. Ten zřejmě nebyl spokojený se svojí vytížeností v zápasech a proto se vrátil sousedního Slavkova,“ uvedl Skopal.

Odchod druhého gólmana přineslo Dolnímu Němčí mírné komplikace. „Ještě nedávno jsme měli v jednání čtyři brankáře, ale na konec nám zůstal jen Radek Kadlček, který už také přemýšlel nad fotbalovým důchodem. To jsem mu samozřejmě vzhledem k jeho posledním výkonům ihned zatrhl,“ líčí s úsměvem Skopal.

Toto však nejsou jediné změny. Na pozici vedoucího mužstva byl dosazen staronový Michal Šimčík, s nímž kouč ihned začal řešit složení kádru.

„Máme samozřejmě společný cíl a shodli jsme se na kvalitním doplnění mužstva nejenom z řad našich odchovanců. Myslím, že jsme měli již delší dobu rozjednaná velmi zajímavá jména, v žádném případě jsme nezaspali. Jednání některých jedinců jsou pro mě až nepochopitelná a někdy to prostě shodou okolností nakonec nedopadlo podle našich představ. Nebráníme se ještě příchodu alespoň jedné posily. Zejména ale naši hráči mají všechno nyní ve vlastních rukou. O jejich dobrém charakteru v kabině jsem již přesvědčen a vzhledem ke složení mužstva je jasné, že budeme opět spoléhat na týmový výkon vycházející z poctivé přípravy,“ říká Skopal.

„Mužstvo máme sice starší, ale za to zkušenější a je v zájmu nás všech, abychom do něj co nejlépe zapracovali naše mladé tváře. Nikoliv však za každou cenu. Každý, ať mladší nebo starší hráč, si bude muset místo v sestavě vybojovat, třeba i tím, že musí nejdříve o svých kvalitách přesvědčit v B mužstvu nebo dorostu,“ pokračuje.

Přípravu na novou sezonu fotbalisté Dolního Němčí začali v pondělí 11. července uvítacím fotbálkem, který absolvovalo jednadvacet hráčů.

„Následně budeme pokračovat v tréninkových jednotkách třikrát až čtyřikrát týdně, protože kromě poháru jsme nechtěli hrát žádný přípravný zápas,“ vysvětluje Skopal.

O víkendech tak sedmý tým posledního ročníku I. A třídy skupiny B čekají dvoufázové tréninky a nějaký modelový zápas s rezervním týmem. „Kromě toho, že se chceme dostat na nějaký nadstandard fyzické připravenosti, tak někteří kluci si musí zvyknout na nové posty, popřípadě i jiné rozestavení,“ vysvětluje trenér.

Celá příprava se uskuteční výhradně v domácích podmínkách. „Náš fotbalový areál se dvěma travnatými plochami či posilovnou, nebo třeba i cyklostezkami kolem obce jsou k tomu jako stvořené,“ míní Skopal.

Mužstvo ze Slovácko se ale na jeden celodenní plavecký trénink v létě vydá na Slnečné jazera v Senci.

První kolo poháru Zlínského KFS absolvuje v neděli 31. července v Újezdci. „Přestože pohár bereme jakou součást přípravy, tak chceme postoupit, protože bychom pak zřejmě doma hostili Strání, což by se mi opravdu líbilo,“ přiznává. V mistrovské soutěži poté zajíždí Dolní Němčí na první zápas do Bojkovic.

„Rozlosování sice nemáme nejlehčí, ale podle mě to nehraje žádnou roli. Pokud chceme hrát náš styl fotbalu a být s ním úspěšní, musíme hrát dobře s každým mužstvem, bez výjimek a výmluv,“ prohlásil Skopal.

Vedení klubu týmu žádné konkrétní cíle nedalo. Všichni se ale chtějí umístit lépe než v minulé sezoně a hrát tedy v horní polovině tabulky.

„To je zřejmě přání většiny klubů, které se nyní rovněž připravují na fotbalové bitvy. Všem soupeřům přeji do přípravy, aby se jim vyhýbala zranění a těším se, až se potkáme v mistrovských utkání v duchu fair play, protože nikdo by neměl zapomínat na to, že fotbal hrajeme hlavně pro radost,“ dodává Skopal.

Za jasného favorita soutěže považuje mužstvo sousedního Hluku.