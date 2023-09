Skvělé podívané chyběly jen góly. Fotbalisté Starého Města ve výborném zápase 6. kola krajské I. A třídy skupiny B remizovali na Širůchu s favorizovanými Zborovicemi 0:0. Oba týmy si vypracovaly několik vyložených šancí, střelci ale selhali.

Fotbalisté Starého Města hráli se Zborovicemi 0:0 | Video: Libor Kopl

Byť nadstandardní bitva skončila spravedlivou plichtou, jednoznačným vítězem duelu byli fanoušci, kteří vytvořili báječnou kulisu, byť pořádající Jiskru zřejmě čeká další pokuta za použití pyrotechniky a dýmovnic v hledišti a také vhození konfet do hřiště.

„Pro diváky to byl výborný zápas. Troufnu si říct, že to mělo z hlediska fotbalu i kulisy divizní parametry,“ prohlásil nový trenér prvního týmu Starého Města Roman Abrhám.

I. A třída sk. B, 6. kolo

JISKRA STARÉ MĚSTO – TJ PILANA ZBOROVICE 0:0

Rozhodčí: Kotačka – Schnürnacher, Zpěvák. Diváci: 286.

Nováček pod jeho vedením ještě neprohrál, se Zborovicemi se vybičoval k velmi dobrému výkonu, přestože domácím scházeli Hastík s Otáhalem a taky nemocný dorostenec Tureček. Pilana přijela na Slovácko bez ex-ligisty Kušníra, hlavní roli spalovače na sebe vzal jiný matador Ordoš.

Bývalý forvard Slovácka či Olomouce se v první tutovce zjevil v 17. minutě, kdy po centru Žourka z levé strany hlavičkoval osamocený vedle. Ještě předtím selhal domácí útočník Brázdil, jenž mířil pouze do připraveného gólmana Bárty.

V první půli přicházely šance hlavně ze vzduchu. Po centru Krejčíře a hlavičce Slaměníka se bravurním zákrokem předvedl brankář Jiskry Noha, který míč výtečně vytěsnil vedle.

Na druhé straně zase po dlouhém autu Smělíka a zaváhání Bárty hlavičkoval úplně volný Petek před odkrytou brankou vedle.

Těsně před přestávkou měl vedoucí gól na noze hostující Baran. Zkušený forvard Pilany se po špatné rozehrávce Trvaje ocitl sám na šestnáctce, loboval ale nad.

„V prvním poločase se hrálo v obrovském tempu, nahoru a dolů. Oba týmy si vypracovaly po třech tutovkách,“ uvedl Abrhám.

I druhá půle byla zajímavá, rušná. To nejen díky fanouškům. V 56. minutě se Noha vyznamenal při střele Slaměníka. Pak dvakrát po únicích mladíka Trvaje zahrozila Jiskra. Petek ale po přihrávce šikovného mladíka trestuhodně selhal, když z malého vápna poslal míč vysoko nad. Pak to vzal Trvaj na sebe, mířil však vedle.

Rozhodnout mohl Ordoš. Zkušený fotbalista ale pálil rovněž mimo.

Staré Město mělo v závěru o něco blíž vítězství. Hlavičku střídajícího Kunovjánka lapil Bárta, Brázdil po rohu hlavičkoval do břevna.

„Hosté byli po změně stran lepší na míči, my jsme měli stejně jako soupeř dvě vyložené šance. I když gól nepadl, kluky musím i po remíze pochválit. Zápas zase odedřeli. V sestavě jsme měli šest dorostenců, což je proti takto zkušenému týmu neuvěřitelné,“ uvedl Abrhám.

Pilana až takový odpor nečekala. „Výkon domácího týmu rozhodně neodpovídá jeho postavení v tabulce. Staré Město nehrálo vůbec špatně, patřilo k lepším týmům, se kterými jsme letos hráli,“ prohlásil Hanus.

„Soupeř měl vpředu urostlé útočníky, kteří nám dělali problémy hlavně při dlouhých balonech,“ přidává.

Celek z Kroměřížska bod ze Širůchu bral. „Remíza asi odpovídá, je spravedlivá,“ cítí Hanus. „Šance byly na obou stranách. Možná jsme je měli větší, ale soupeř taky hrozil. Já jsem rád, že jsme konečně udrželi vzadu nulu, bohužel jsme poprvé neskórovali,“ vadí hrajícímu kouči Pilany.

Smíšené pocity převládaly i v domácím táboře. „Před zápasem bychom bod brali, ale po utkání cítíme, že jsme měli na víc,“ pravil Abrhám. „Kluci to opravdu odjezdili, nemáme jim co vytknout. Jediné, co nám nevyšlo, bylo neproměňování šancí,“ pokračuje.

„Chtěli jsme, aby si skvělí fanoušci zařvali gól, ale nestalo se,“ dodal zklamaně.

Právě diváky ocenily oba týmy. „Do Starého Města jsme se těšili. Hrálo se totiž na bývalém ligovém stadionu, fanoušci vytvořili skvělou atmosféru, navíc se vzájemně podporovali. Fotbal se v takové kulise hraje jinak než když přijde pár lidí a nikdo kluky nepovzbudí,“ říká Hanus.

„Kulisa byla výborná. Jsem rád, že přijeli i hostující příznivci,“ přidal Abrhám.

Jiskra se nyní chystá do Bojkovic. Utkání 7. kola I. A třídy skupiny B je součástí oslav devadesáti let od založení Slovácké Viktorie.

„V Bojkovicích to zase bude jiný zápas. Je al vidět, že kluci mají hlavy nahoře a zlepšují se,“ pozoruje Abrhám.