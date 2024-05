Velké zklamání zavládlo v týmu krajského výběru Zlínského KFS. Obhájce trofeje a bronzový medailista z posledního amatérského mistrovství Evropy nezvládl domácí souboj s celkem z Vysočiny, v semifinále Národního poháru Regions' Cup prohrál na stadionu v Dolním Němčí 1:3 a se soutěží se loučí.

Zápas rozhodly dvě penalty, které v úvodu druhé půle krátce po sobě proměnil hostující Vopršal. Útočník Ždírce nad Doubravou nejprve potrestal ruku Jakubowicze v šestnáctce a pak i faul stopera Daňka na unikajícího Dubu.

Výběr Zlínského KFS nad verdikty sudího Vejtasy kroutil hlavami, oba pokutové kopy se mu zdáli přísné.

„Pravidla se mění tak často, že už si je ani nedokážeme zapamatovat,“ kroutil hlavou stoper Holešova Michal Miklík.

Nezamlouvala se mu hlavně penalta nařízená za ruku. Vyloučení Daňka bylo správné. Problém je, že k faulu došlo ještě před pokutovým území, hostující forvard pak upadal v šestnáctce.

„Byly to klíčové chvíle. Mrzí nás, že utkání rozhodly dvě penalty,“ uvedl Miklík.

Oslabený výběr Zlínského KFS to měl v deseti velmi těžké. Hosty definitivně uklidnil třetím gólem Severa.

Porážku domácího celku v závěru mírnil Jakubowicz.

„Zápas poznamenaly sporné situace,“ má jasno autor jediné branky zlínského výběru.

„I když jsme i za nepříznivého stavu věřili v obrat, gól přišel až pozdě,“ povzdechl si Jakubowicz.

Svěřenci trenéra Petra Slončíka si moc šancí ke skórování nevypracovali. „Pro nás to byl těžký zápas. Do šestnáctky jsme se moc nedostávali,“ souhlasí Miklík.

„Soupeř byl houževnatý, souboje tvrdé,“ přidává.

Stejně to vidí i Jakubowicz. „Hosté byli důrazní. Navíc jim vyhovovalo, že rozhodčí hru hodně pouští. My jsme nebyli tak důrazní,“ posteskl si obránce Slavičína.

Menším zklamáním kromě výsledku byla i návštěva. Do Dolního Němčí dorazily necelé dvě stovky diváků. Hráči si ale pochvalovali nádherné prostředí, skvělé zázemí i vynikající trávník.

„Škoda, že to nevyšlo ve Zlíně, ale v Dolním Němčí je fakt krásný areál. Na to, že hrají nižší třídu, tak to tady mají super,“ dodal Jakubowicz.