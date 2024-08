Důvodem byl zápas MSFL mezi Hodonínem a Ostravou B (0:3). Utkáním se nejen kvůli nařízené penaltě v nastaveném čase první půle zabývalo vedení FAČR, policie i sázkové kanceláře.

Duel měl být ovlivněný sázkařskou mafií, na zahraniční burze Betfair se tehdy údajně "protočily" desítky tisíc eur. Zkušený sudí z Bojkovic vinu odmítá. Veškeré nařčení a spekulace, které se objevily v médiích, se po prošetření prokázaly jako nepravdivé.

„Celá kauza byla smyšlená a vykonstruovaná novináři,“ tvrdí Ogrodník.

„I po samotném utkání v Hodoníně byl klid a prohra 0:3 byla naprosto zasloužená. A to jsme ještě tři branky hostům neuznali. A co vím ze závěrečné zprávy z vyšetřování, které trvalo přes půl roku, tak se v tomto utkání sešlo více náhod a okolností, které pak nasvědčovaly tomu, co se v mediích psalo. Nicméně je celá kauza uzavřena, a tak jak jsem tvrdil od samého počátku, ničeho jsem se nedopustil,“ říká v rozhovoru pro Deník.

Jaké to je po roční pauze znovu pískat?

Po jedenácti měsících jsem opět začal pískat, jelikož veškerá nařčení a spekulace, které se objevily v médiích po utkání v Hodoníně, se po prošetření orgány PČR a FAČRu prokázaly jako nepravdivé. Po přeřazení do KFS Zlín jsem dostal důvěru řídit utkání prvního kola krajského přeboru Kunovice – Hluk, které jsem podle ohlasů a reportáže v tisku zvládl velmi dobře, a dokonce bez udělení karet. Takže jsem se na trávníku cítil opravdu dobře a zdravě sebevědomě. Pískání mě stále baví.

Jaký byl pro vás poslední rok? Bylo to pro vás hodně složité období?

Abych z fotbalu nevyšel úplně, přijal jsem na jaro nabídku Nezdenic na trénování v okresním přeboru. Jsem nejen rozhodčí, ale již 27 let také trenérem a držitelem trenérské licence A, kterou si pravidelně obnovuji. Takže teď se dívám na rozhodčí i z druhé stránky, jako trenér. Ale je pravda, že jsem byl v září „odsouzen“ bez možnosti se bránit, bez jakýchkoliv důkazů jsem byl obviněný a hozený „přes palubu“, neboť media jsou mocná. A pokud vypustím fotbal, tak mi věřte, že z lidské a společenské stránky jsem to měl hodně těžké. Zejména moje rodina.

Jak moc jste rád, že vám lidé ze svazu dovolili pískat?Rád? Dovolili? Dodneška se mnou pořádně nikdo nemluvil, natož aby se mě omluvil. Jak říkám, zásadně se distancuji od veškerých spekulací ze strany médií a tisku ohledně tohoto podzimního utkání. Já jsem se ničím neprovinil. Celé utkání jsem odřídil podle pravidel fotbalu a v duchu pravidel.

Budou vám stačit krajské soutěže, nebo pomýšlíte na návrat do divize či MSFL?

No nic jiného už mně asi nezbývá, budou muset (úsměv). Osobně si myslím, že bych bez problémů tyto soutěže zvládl, zejména díky zkušenostem a znalostem prostředí těchto soutěží a dobrých vztahů s hráči i funkcionáři. Ale upřímně, už tomu nevěřím. I vzhledem k věku. Šanci mají dostávat mladí perspektivní rozhodčí, kterým bych chtěl v krajských soutěžích pomáhat a předávat své zkušenosti, aby se oni mohli posunout výše. Přece jen jsem působil v moravských soutěžích osmnáct let.

Vnímáte, že teď budete pod tlakem, větším drobnohledem?

To se uvidí, ale budu se snažit ke každému utkání přistoupit zodpovědně a ukázat to, že jsem třináct let pískal MSFL a mám zkušenosti z vyšších soutěží. Snad si získám brzy respekt a důvěru jak u hráčů, tak u funkcionářů i diváků.

Trénujete Nezdenice. Poohlížíte na rozhodčí v okrese jinak ostatní kolegové, co nikdy nepískali?

Snažím se rozhodčím do pískání nemluvit, nekomentovat to. Při zápase rozhodčím vykám. Dovedu se vžít do jejich některých rozhodnutí, byť podle mého názoru nejsou správná. Po utkání rozhodčím poděkuji a zejména mladým rozhodčím se snažím dát nějakou radu, popřípadě s nimi proberu nějakou herní situaci, která se v utkání vyskytla, jak jí správně řešit.

Jak jsou na tom rozhodčí okrese? Máte recept na jejich zlepšení, zvýšení počtu?

Rozhodčích v okrese je málo. Hlavně chybí taková ta střední věková kategorie. Buď jsou rozhodčí věkově starší nebo naopak mladí a ještě nezkušení. Ale každý někdy začínal a musí se tzv. vypískat. Pokud vím, tak v komisi rozhodčích pracují zkušení kolegové, kteří působí v moravských soutěžích, takže by měli mladým rozhodčím předávat své zkušenosti na seminářích. Je škoda, že někteří hráči po skončení kariéry se nechtějí podívat na fotbal z druhé strany, tím myslím v roli rozhodčího. To by byla ta střední optimální věková kategorie, kdy fotbal zažil jako hráč a teď by působil se zkušenostmi jako rozhodčí.