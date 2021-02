„Osobní udělování a přebíraní cen je vždycky větší zážitek, než se to dozvědět třeba z televize. Palác Žofín tomu navíc dodává speciální atmosféru. Bohužel současná doba je zvláštní a svým způsobem netradiční bylo i samotné předávání cen. Doufejme, že to bylo poprvé a naposled,“ přeje si nejen kouč juniorek Slovácka a šéftrenér celého ženské složky v prvoligovém klubu z Uherského Hradiště.

Přenos v České televizi nesledoval. Ne že nechtěl, ale zrovna se společně s hráčkami vracel z prohlídek od klubového fyzioterapeuta. „Takže výkon moderátora Pavla Horvátha nemůžu posoudit,“ usmívá se Zbořil.

Druhého místa v prestižní anketě si právem považuje. „Každé ocenění potěší. Takže i tohle mi udělalo radost. Dokazuje to, že hodně lidí vnímá pozitivně, jakým způsobem se ženský fotbal na Slovácku dělá a jak se prezentuje,“ míní sedmatřicetiletý odborník.

„Není to jen Zbořil, komu patří ocenění, ale v první řadě je to ocenění pro hráčky, které jsem jako trenér vedl nebo v současnosti vedu, a díky kterým jsme dosáhli v minulém roce skvělých výsledků,“ pokračuje.

Juniorky Slovácka v loňském sezoně ovládly nejvyšší soutěž a i v té letošní rozehrané děvčata dominují celé republice. „Je radost mít v týmu takové hráčky,“ řekl Zbořil. „Velký dík ale patří taky všem lidem v klubu, kdo se o ženský fotbal jakkoliv starají, bez nich bychom tento rozhovor nevedli,“ má jasno.

Dobře ví, že podobné ankety vždycky vyvolávají rozporuplné názory. „Tak to prostě je,“ poznamenal. „Já to vnímám tak, že získání takové ceny je odměnou za celoroční práci a výsledky,“ pravil.

V současné době ale stejně jako ostatní sportovci prožívá velmi smutné období.

Ani mladé fotbalistky Slovácka kvůli přísným vládním nařízením nemohou hrát ani společně trénovat, výjimku od Ministerstva zdravotnictví obdržely pouze ligové ženy. „Samozřejmě mě to štve! Bohužel s tím asi nic neudělám,“ ví dobře.

S holkami se snaží pracovat individuálně. Ví, že se svěřenkyně potřebují hýbat, aby nezlenivěly. „Organizačně je to ale celkem náročné,“ přiznává. „Všichni však doufáme, že se situace zlepší a budeme se moci opět potkávat hlavně na hřišti. Trénovat, hrát zápasy a dělat to, co nás všechny baví a spojuje,“ zakončuje optimisticky Zbořil.