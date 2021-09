„Důvod byl jednoduchý – špatné výsledky, jen osm bodů ze zedmi zápasů, mnoho inkasovaných branek,“ stručně prozradil důvody změny šéf bystřické kopané. „Něco jsme museli změnit a vyměnit polovinu týmu by bylo složitější. Kormidla jsme se tak ujal společně s místopředsedou Vinklárkem, vše pak na konci podzimu vyhodnotíme,“ poznamenal Ondroušek.

KVASICE - VAL. POLANKA 8:0 (3:0)

Jindřich Lehkoživ, trenér Kvasic: „ Opět se nám podařil vstup do zápasu a hned v první minutě jsme šli do vedení. I když se hosté snažili hrát kombinační fotbal, do žádných šancí jsme je nepouštěli a sami jsme proměňovali naše. Do přestávky jsme přidali další dvě branky střelecky naladěným Lukášem Berkym, který tak zkompletoval poločasový hattrick. Jsem rád, že se neopakoval scénář z minulého týdne, kdy jsme málem o poločasové vedení přišli a naopak kluci hráli s chutí a přidali dalších pět branek. Musím kluky pochválit za výkon i za přístup k zápasu.“

Radomír Kapusta, trenér Valašské Polanky: „Od začátku to bylo z naší strany velmi špatné. Kvasice nás ve všem předčily, my jsme se nezmohli na nic. Bylo otázkou jen otázkou času, kolik to skončí. Mrzí mě, že jsme byli totálně odevzdaní, ještě ale více to, že nedohrálo hned několik hráčů kvůli zranění. V hlavách musíme tento duel hodit za sebe, ponaučit se a v sobotu předvést odlišný výkon a tím se omluvit fanouškům.

Branky: 1., 34. a 41. Berky, 77., 81. a 90. Majkrič, 50. a 71. Vojtášek.

NEDAŠOV - BYSTŘICE P. H. 5:0 (3:0)

David Solař, brankář Nedašova: „Konečně jsme prolomili smůlu, i když výhra se vůbec nerodila lehce, jak by mohlo napovídat skóre. Úvodní čtvrthodinu na tom byli lépe hosté, ale paradoxně se nám podařilo zlomit jejich odpor vedoucí brankou. A když jsme krátce před přestávkou přidali další dva slepené góly, získali jsme potřebný klid. Úvod druhé půle patřil opět hostům, kdy jsme přestali hrát. Nakonec se nám ale přece jen podařilo přidat další branky a dosáhnout na vysoké vítězství. Za něj jsme velmi rádi, konečně jsme předvedli výkon, který patří k našemu mužstvu!“

Roman Ondroušek, předseda a trenér Bystřice p. H.: „Udělali jsme různé změny - v rozestavení defenzivy a řady drobností. V neposlední řadě se nám podařilo kádr posílit o Hostašu ze Všechovic,Ulrycha ze Slavkova a z Kozlovic Stephena. I přese všechno náš herní projev se výrazně zlepšil, ale zatím se přetavit výsledkově. Vzhledem k předvedené hře je výsledek pro nás krutý. Úvodní čtvrthodinu jsme jasně dominovali, soupeř nevěděl, která bije, ale byl to on, kdo z první šance skóroval. To s námi zamávalo a třebaže postupem času jsme dál bojovali a měli navrch, domácí opět dvakrát udeřili. Předvedená hra a držení míče mluvily v náš prospěch, ale střelecká deka ležela na nás a kalich hořkosti jsme si vypili do dna. Výsledek je pro nás krutý, ale věřím, že půjdeme nahoru.“

Branky: 15. a 42. Šimšálek, 40. a 72. Marek, 85. Holba.

ŠTÍTNÁ N. VL. - LUHAČOVICE 0:3 (0:1)

Pavel Prešnajder, trenér Štítné n. Vl.: „Vůbec jsme nezachytili nástup do zápasu, byli jsme pomalí laxní, od nás velmi špatné. Vůbec nevím proč!? Téměř půlhodinu tak byl soupeř jasně lepší a šel po zásluze do vedení po krásné střele z třiceti metrů. Poté jsme se zlepšili, hru vyrovnali a měli i dvě šance, které jsme bohužel nevyužili. Po přestávce jsme již nic kloudného nevymysleli, naopak Luhačovice kontrolovaly hru, přidaly branky a zcela zaslouženě vyhrály.“

Lukáš Pazdera, trenér Luhačovic: „Od první minuty jsme šli naproti třem bodům a zaslouženě je výsledek takový, jaký je. Ke vší úctě k soupeři, dnes na hřišti bylo jen jedno mužstvo. V prvním poločase, jak jsme byli dominantní, tak postupem času svojí lehkovážností a nekoncentrovaností jsme nabídli domácím jednu šanci, při které nás podržel brankář. V poločase jsme si řekli, že se nesmíme uspokojit a uspat výkonem soupeře, protože by jsme si koledovali o to, že se domácí mohou nadechnout. Zápas jsme si mohli prohrát jen a jen sami. Z našeho pohledu zajímavý výkon podtržený nulou vzadu. Musím pochválit i hráče z lavičky, kteří svým nástupem na hřiště pomohli a náš výkon gradoval. Pro každého trenéra radost, když má kam sáhnout. Na dálku i pochvala pro naše “B” mužstvo, které uhrálo s pěti dorostenci v sestavě remízu venku.“

Branky: 7. Konečný, 64. Bernátek, 87. Zábojník.

SLUŠOVICE - BORŠICE 2:1 (0:1)

Jan Večeřa, trenér Slušovic: „Zápas, který svou úrovni nějak nenadchl, přesto z něho bereme tři body. Hosté v první půli nastřelili tyčku a po rohu šli do vedení. Naše hra z počátku postrádala téměř vše. Po důrazném rozboru v kabině jsme přece jen přidali, lépe kombinovali a šli za vyrovnáním. V 70. minutě byl hostům Filipský a početní převahu jsme dokázali využít. Nejprve Kvasnica po centru Otépky hlavou vyrovnal, pak nastřelil tyčku Zbranek a po dalších nevyužitých šancích přece jen vystřelil vítězství Patrik Bořuta.“

Pavel Kučera, hrající trenér Boršic: „Body jsme ztratili. Začali jsme dobře, disciplinovaně, kluci plnili taktické pokyny. Věděli jsme, že nebudeme držet tolik míč, proto jsme vsadili na zajištěnou obranu. I přesto jsme trefili tyčku Býčkem a poté z rohu šli do vedení. Do červené karty jsme měli zápas pod kontrolou, třebaže soupeř tvořil hru, ale nedostával ser do šancí. Zlom přineslo naše dvojí střídání, kdy hrubou chybou rozhodčího, který necitlivě a bez varování reagoval na střídání našeho hráče, nás dostal do oslabení. Ještě nyní cítím křivdu, protože domácí poté svou převahu přetavili v obrat. Nebýt této situace, odvezli bychom si minimálně bod!“

Branky: 72. Kvasnica, 85. Bořuta - 35. Janík.

V. KARLOVICE - BRUMOV 2:3 (0:2)

Lukáš Juřica, vedoucí FC Brumov: „Vítězství v Karlovicích se nerodilo vůbec snadno a na první venkovní tři body jsme se hodně nadřeli. Domácí podali bojovný výkon, který byl v některých momentech až za hranou bojovnosti. Ale na to jsme hráče upozorňovali a myslím si, že se s tím nakonec vyrovnali. V Karlovicích je to vždy těžké a bodů si vážíme. Teď je potřeba potvrdit body doma v utkání proti Nevšové, které budeme hrát netradičně v sobotu od 15 hodin.“

Branky: 57. Štuler, 60. Kučera - 12. a 67. Šenkeřík, 21. Vaněk.

NEVŠOVÁ - BAŤOV 1:4 (1:1)

Ivana Urbanová, předsedkyně Nevšové: „V první půli se hrál vyrovnaný fotbal. Dostali jsme do slibných šancí, které zůstaly bohužel neproměněny a to nás v druhé půli hodně mrzelo. Baťov i díky své fotbalové vyzrálosti a kompaktnosti dokázal ze svých šancí vytěžit maximum a uštědřil nám lekci z produktivity. Bohužel proti takovému soupeři se šance musí proměňovat, protože každá naše chyba v utkání je pak soupeřem trestána.“

Petr Zapletal, trenér Baťova: „Zajímavé utkáni se spoustou šancí. První poločas byl herně vyrovnaný a spravedlivě brankově srovnaný. Ve druhém dějství jsme již domácí herně přehrávali , vstřelil tři hezké góly a zaslouženě zvítězili.“

Branky: 22. Polách - 20. a 51. Krajča, 57. Žáček, 79. Gojš.

MORKOVICE - NAPAJEDLA 2:1 (1:1)

Vladimír Andrýsek, trenér Morkovic: „Jsme rádi za vítězství, ale nerodilo se lehce, Napajedla byla výborná. Sice jsme šli do vedení krásnou střelou, ale poté se hra vyrovnala a soupeř dokonce kopal penaltu, kterou náš gólman chytil! Přesto hosté ze standardky vyrovnali, kdy právě při těchto situacích byly díky svému vyššímu vzrůstu nebezpeční. Po přestávce pokračovala hra nahoru – dolů, ovšem jen po šestnáctky. Také nám se podařilo udeřit a rozhodnout ze standardní situace a ve zbytku času již výhru kontrolovat.“

Branky: 8. Kapounek, 78. Zápařka - 34. Drga.