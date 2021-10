Radomír Kapusta, trenér Valašské Polanky: „Není třeba se za cokoliv schovávat, výsledek vypovídá o všem. Porážka je krutá, ano byli jsme horší a výkonem špatní, ale ne zase tolik, abychom tak vysoko prohráli. Lídr byl lepší, hlavně v individuálních činnostech a po zásluze získal všechny body. Na zápas musíme co nejdříve zapomenout a připravit se na důležitý duel ve Štítné.“

Petr Zapletal, trenér Baťova: „Sehráli jsme solidní utkání a zaslouženě zvítězili. Od samého začátku jsme hráli aktivně, dostávali se do šancí. A když své příležitosti proměnili Šiška, Sotolář, Gojš a Ondráš, tak již v prvním poločase rozhodli o vítězi. V úvodu druhého dějství se nám podařil náskok zvýraznit díky trefám Krajči a Klímy. Domácí se velmi sympaticky, i přes tento nepříznivý stav, snažili o kombinační fotbal a přispěli tak k dobré úrovni tohoto zápasu. Výborný výkon na straně domácích podal brankař Honza Dobeš, který ještě spoustu šancí zneškodnil. S výsledkem i částečně herním projevem našeho mužstva jsme spokojeni a jsme rádi, že po dobře rozehraném prvním poločase dostali hodně prostoru i střídající hráči.“

Branky: 18. Šiška, 33. Sotolář, 40. Gojš, 45+1. Ondráš, 50. Krajča, 53. z pen. Klíma. Rozhodčí: Prokůpek, 200 diváků.

BRUMOV - NAPAJEDLA 2:6 (1:2)

Lukáš Juřica, vedoucí týmu FC Brumov: Zaspali jsme začátek a soupeř nás hned potrestal. Celkově první půle byla od nás ospalá a do šatny se šlo s výsledkem 1:2. Druhý poločas jsme začali aktivně a povedlo se nám opět dorovnat a chvíli to vypadalo, že přidáme i další branku. Utkání se zlomilo v 70. minutě, kdy Napajedla vstřelila třetí gól, na který se nám už nepovedlo odpovědět. Bohužel poté jsme ještě třikrát inkasovali.“

Josef Pospíšil, trenér Napajedel: „Úvod a dá se říct, že i celý první poločas jsme zvládli. Už ve 4. minutě jsme se dostali do vedení Saibertem, další šance jsme nevyužili a po vlastní brance jsme šli do vedení gólem Holomka. Ovšem prvních dvacet minut druhé půle se nám tedy vůbec nepovedl. Prohrávali jsme osobní souboje, nechali jsme se zatlačit, i když jsme věděli, že se domácí budou snažit o vyrovnání. To se jim bohužel povedlo po hodině hry. Nicméně to bylo ze strany Brumova vše, my jsme konečně pochopili, že se naše hra musí zlepšit a od 70. minuty, kdy jsme šli opět do vedení Huťkou, jsme hru zcela ovládli a přidali další tři góly. Naše vysoké vítězství je pro domácí kruté, ale vyhráli jsme zaslouženě.“

Branky: 29. vl. Simerský, 64. Chovanec - 71. a 82. Huťka, 4. Saibert, 32. Holomek, 75. Němec, 88. Koutník. Rozhodčí: Korch, 121 diváků.

BORŠICE - MORKOVICE 2:1 (1:1)

Pavel Kučera, hrající trenér Boršic: „Na první zahozenou šanci Dovrtělem se nám podařilo navázat vedoucí trefou důrazného Ohnutka, který zužitkoval vyhraný hlavičkový souboj Večeři. Vedení nám paradoxně uškodilo, po něm byl lepší soupeř, který měl dobrý přechod do rychlého protiútoku, který jsme mu ulehčovali jednoduchými chybami. Zlepšený výkon zužitkovaly Morkovice před přestávkou po křižné střele. Druhá půle byla vyrovnaná.. Rozhodující moment přišel po necelé hodině hry, kdy střelu Kaňovskeho tečoval obránce do protipohybu gólmana Morkovic. Chtěl bych vyzdvihnout výkon našeho brankáře Janečky, který nás nejedním skvělým zákrokem podržel.

Vladimír Andrýsek, trenér Morkovic: „Je to pořád stejná písnička. Hrajeme sice pěkný fotbal, dostávám se i do vyložených šancí, ale naše produktivita je mizerná. I nyní jsme si vytvořili pět šest gólovek, ale proměnili jedinou. Domácí bojovaly a výhru vydřeli. Co nám je platné, když soupeř uzná, že jsme fotbalovější, když se vracíme domů bez bodů. Musíme zlepšit zakončení, to je jednoduchý recept na náš úspěch.“

Branky: 19. Ohnutek, 57. Kaňovský - 43. Kulíšek. Rozhodčí: Tvardek, 250 diváků.

LUHAČOVICE - NEVŠOVÁ 1:1 (0:0)

Lukáš Pazdera, trenér Luhačovic: „Před zápasem jsme měli nějakou představu, jak bychom se chtěli prezentovat. Ale od začátku byl náš týmový herní výkon velice slaboučký. V obranné a útočné fázi jsme si počínali naivně a lehkovážně. Vrcholem bylo zasloužené vedení Nevšové, o které jsme si koledovali. Až na pár výjimek, individuální výkony byly pod hranicemi možností, ale i tohle přináší fotbal. I lepší týmy na profi úrovni se nevyhnou špatnému výkonu. Proto si ceníme bodu, který jsme doslova vybojovali a bude se v konečném zúčtování počítat. Pozitivně hodnotím, že i přes špatný výkon jsme se chtěli s tím poprat a dostali jsme odměnu vyrovnávajícího gólu.“

Vladimír Durďa, trenér Nevšové: „Měli jsme vyhrát, na druhou stranu bych před zápasem bral i tento bod všemi deseti. Luhačovice potvrdily, že jsou kvalitní soupeř a mají sílu. Náš tým odvedl velmi dobrý výkon, a to i přes těžko se složením sestavy, neboť ještě v deset ráno po hromadě omluvenek nás bylo jen deset. Za předvedený fotbal jsme si zasloužili vyhrát, domácí však šťastně vyrovnali. Nyní musíme tento bod potvrdit i doma výhrou, pak budu šťastný.“

Branky: 89. Bernátek - 49. z pen. Tomšů. Rozhodčí: Ambroz, 60 diváků.

BYSTŘICE P. H. - V. KARLOVICE 5:0 (2:0)

Roman Ondroušek, trenér Bystřice pod Hostýnem: „Pro nás to bylo důležité utkání i výhra! Měli jsme ze soupeře respekt, protože v minulém kole zle potrápili Luhačovice. Kluci ale zápas zvládli. Po krásné nahrávce Patáka nás Ligač poslal do vedení a druhým klíčovým okamžikem byl zákrok našeho gólmana, který vyškrábnutím balonu mířícího do šibenice sebral Karlovicím vyrovnání. Když se pak prosadili Hostaša a po hodině hry Ondroušek, bylo po zápase a my konečně mohli slavit pro naše sebevědomí a klid v týmu tolik důležité vítězství!“

Branky: 19. Ligač, 33. Hostaša, 63. Ondroušek, 75. Křivánek, 78. Křivánek. Rozhodčí: Kotačka, 90 diváků.

KVASICE - SLUŠOVICE 2:3 (1:2)

Jindřich Lehkoživ, trenér Kvasic: „Vyrovnané utkání rozhodly naše individuální chyby, které soupeř dokázal využít. V úvodu nám dělal velký problém rychlý přechod Slušovic do útočné fáze. Po jedné takové akci jsme inkasovali už v 8. minutě. Vyrovnat se nám podařilo po pěkné akci Vojtáškem, bohužel za minutu po další naši zbytečné chybě a následném faulu kopali hosté penaltu, ze kterého šli znovu do vedení. Do druhého poločasu jsme změnili rozestavení, opticky se zdálo, že máme herně navrch, ale soupeř hrál organizovaně a do žádných velkých šancí nás nepouštěl. Naopak po hrubé chybě našeho brankáře vsítil třetí branku. Zápas jsme ještě zdramatizovali kontaktní trefou těsně před závěrem, ale na víc to nestačilo. Musím vyzvednout výkon soupeře, který byl fotbalový, hrál organizovaně a s velkým nasazením.“

Jan Večeřa, trenér Luhačovic: „Narazili jsme na jeden z nejkvalitnějších týmů v soutěži. Jsme rádi, že konfrontace s ním pro nás dopadla dobře a bereme tři body. Od začátku kluci dobře dostupovali, byli včas u soupeře a dařil se nám rychlý přechod do útoku. Hned v 8. minutě po rychlém kontru a přiklepnutím před vápnem se střelou z jedné prosadil Kvasnica. Domácí oplatili stejnou mincí po naší ztrátě ve středu hřiště a rychlém protiútoku srovnali na 1:1. Důležité bylo, že hned za dvě minuty Kvasnica proměnil penaltu po faulu na Otépku a my se tak opět dostali do vedení. Ve druhém poločase domácí byli častěji na míči, ale my neustále hrozili a mohli několikrát své vedení navýšit. To se nám povedlo R. Tkadlecem, který přesprintoval celé hřiště, nevypustil ani chybujícího domácího brankaře a odměnou bylo vedení 3:1. Potom a vlastně celý druhý poločas se v utkání děly věci, které nebudu raději komentovat. Přesto se nám podařilo dovést utkání k cennému vítězství, za které zaslouží všichni kluci pochvalu.“

Branky: 19. Vojtášek, 84. Sigmund - 8. Kvasnica, 21. z pen. Kvasnica, 64. Tkadlec. Rozhodčí: Mičkal, 100 diváků.

NEDAŠOV - ŠTÍTNÁ N. VL. 1:1 (1:1)

David Solař, brankář Nedašova: „Do derby jsme vstoupili velkou šancí, jenže jsme nastřelili pouze tyč. Z následného protiútoku jsme naopak inkasovali a jen težce jsme se dostávali z úvodního šoku. Krátce před přestávkou se nám však naštěstí podařilo vyrovnat po závaru před brankou. Druhy poločas byl spíše bojovný, všichni cítili tíhu okamžiku, protože se hrálo takzvaně o šest bodů. Na konci měla obě mužstva možnost skórovat, ale své příležitosti nevyužili.

Pavel Prešnajdr, trenér Štítné n. Vl.: „Byl to souboj hluchého se slepým… Úroveň odpovídala postavení celků v tabulce, k vidění byl spíše boj a plácaná než fotbal. Byl to o soubojích mezi šestnáctkami, kdo dokopne dál. Bohužel tři přihrávky po sobě byly málo kdy vidět. Domácí hrozili z dlouhých autů, po jednom z nich jsme si sami dali vyrovnávající gól. Dělba bodů je naprosto zasloužená.

Branky: 37. vl. Hnilo - 2. Vaculík. Rozhodčí: Štipčák, 389 diváků.