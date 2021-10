Zajímavý kvalitní duel byl k vidění v sobotu v Loukách. V rámci 10. kola I. B třídy skupiny B domácí tým šel do vedení, ovšem Chropyně dokázala rychle vyrovnat. Louky však do přestávky získaly vedení zpět a výhru pečetili Sebastián Kuna, jenž dosáhl na hattrick.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.