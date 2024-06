Objeli hospody, vítala je dechovka. Uherský Ostroh je po 22 letech v I. A třídě

Ani smolná domácí porážka před týdnem se Zdounky je nezastavila. Fotbalisté Uherského Ostrohu dokončili neuvěřitelnou jízdu až do postupového konce. Svěřenci trenéra Romana Šálka překvapivě ovládli I. B třídu skupinu C, svůj triumf stvrdili v sobotu na hřišti v Těmicích, kde zdolali domácí Ořechov 2:0 a po dlouhých 22 letech se vrací zpátky do I. A třídy!

Fotbalisté Uherského Ostrohu slaví triumf v I. B třídě | Video: FK Uherský Ostroh