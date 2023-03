Natáhl si sval, připsal si vlastní gól. Žádná hitparáda na úvod … „Sice to ve mně pořád je, ale než se člověk opráší, tak to trvá. Chce to svůj čas,“ ví dobře někdejší útočník Kunovic, HFK Olomouc či Mutěnice.

Za sebou má také angažmá v Litvě, na Slovensku nebo v Rakousku, kde před lety ukončil svoji kariéry, aby v zimě nečekaně ohlásil svůj comeback.

Kdo vás přesvědčil k návratu?

V Ostrožské Nové Vsi je nový výbor a kamarád Laďa Beníček, který v něm taky je, mě přesvědčil. Řekl jsem si, že to ještě zkusím, ale teď vidím, že to úplně nejde. (úsměv) S kluky jsem absolvoval tři tréninky a dva přípravné zápasy. Utkání s Ostrohem nám sice moc nevyšlo, ale takový je fotbal. Nemyslím si, že jsme úplně špatní. Výsledky klidně mohou přijít. Jeden zápas přece nic nerozhoduje.

Jak jste viděl derby?

Na začátku jsme měli šanci po rohu, pak jsme po standardní situaci nastřelili břevno. Na druhé straně jsme inkasovali smolný vlastní gól, kdy jsem si míč tečoval do brány. Pak už se to těžko otáčelo. Proti nám byl nejen soupeř, ale i podmínky. V prvním poločase foukal silný vítr, měli jsme to složité.

Navíc ani trávník není po dlouhé zimě v ideální kondici, že?

Na pohled vypadá dobře, ale hodně těžko se na něm zpracovává míč. Na rozehrávku a kombinační fotbal to moc není. Předtím jsme hráli na umělé trávě, kde si to člověk strčí. Tady to bylo jiné.

Co říkáte na návštěvu?

Pro lidi to asi bylo fajn. Byli zvědaví, přišlo jich dost. V této soutěži to tak je, že hrají sousedi mezi sebou. Derby vždycky táhne. Výsledek sice nic moc, ale čeká nás dalších dvanáct zápasů. Rvát se budeme furt. První zápas nic nerozhoduje. Po zimní přípravě je to vždycky nevyzpytatelné. Nikdo neví, co bude.

Bral jste souboj nějak zvlášť prestižně?

Vyloženě jsem to neprožíval. Pocházím z Veselí nad Moravou, kde jsem s fotbalem začínal, v Ostrožské Nové Vsi bydlím asi třináct let. Nikdy dřív jsem tu nehrál.

Navštívili jsme: trenér Ostrohu porazil v derby bratra, Zálešák gól neslavil

V kariéře jste prošel Slováckem, Kunovicemi, HFK Olomouc, Mutěnicemi. Byl jste v Litvě, na Slovensku, v Rakousku. Mohl jste dosáhnout víc?

Jsem spokojený. Furt jsem s něčím bojoval, rval se. Chvíli jsem hrál, pak zase ne. Byly i složitější období, ale fotbalem jsem se bavil, chvilku i živil. Vzpomínám na to rád, bylo to fajn. Akorát přechod do normálního pracovního života je hrozně složitý a nedivím se spoustě klukům, že měli problémy se začlenit do společnosti. Fakt to není vůbec jednoduché. Ono toho prostoru, kdy si vydělat hromadu peněz, v České republice moc není, poštěstí se to jenom pár lidem, hráčům.

A vy se živíte čím?

Nyní jsem stavbyvedoucí. Ve stavebnictví jsem i po kariéře začínal, protože mám na to školu. Dostal jsem se k tomu přes kamaráda. Přece jenom podat životopis, že jsem byl patnáct let profesionální fotbalista není asi nic moc. (úsměv) Dělal jsem u něj čtyři roky, pak jsem začal jezdit do Rakouska. Dělal jsem v Uherském Ostrohu obchodního zástupce, teď dělám na živnost a stavím sportovní a dětské hřiště, různé plochy.

Ve vašich šlépějích jdou oba synové. Starší Rudolf chytá ve Slovácku, mladší Dominik hraje v Hluku. Překonají vás?

Nyní je složité cokoliv říkat a hodnotit. Starší syn má čtrnáct let, mladší dvanáct. Cesta do profesionálního fotbalu je strašně dlouhá. Vůbec to neřeším. Samozřejmě o tom spolu mluvíme, něco si řekneme, ale je to spíš o nich, jejich chuti.

Fotbalisté Ostrožské Nové Vsi (modré dresy) prohráli v derby se sousedním Uherským Ostrohem 0:3.Zdroj: Deník/Libor Kopl

Co říkáte na současné Slovácko?

Pro region i všechny fanoušky je to krásné. Asi nikdo z příznivců nečekal, že jednou půjde na Konferenční ligu, známé týmy. Že nemusí sedět u televizi, ale může si zápasy s evropskými mančafty užívat přímo na stadionu.

Kromě hraní vedete v Hluku mládež. Lákalo by vás v budoucnu trénovat třeba muže?

S dětmi mě to baví. Práce s nimi je fajn. Před lety jsme to začali právě s Laďou Beníčkem v Ostrožské Nové Vsi, kdy jsme tady měli syny. Tehdy to trénování u mě vypuklo. U mužů je to ale zase trošku o něčem jiném. Žádné ambice nemám. Časově je to velmi náročné. Mám práci, rodinu, člověk se musí tomu sportu, trénování hodně podřídit, což už se mi nechce. Ve fotbale jsem byl dlouho, teď už ho chci dělat spíše rekreačně.