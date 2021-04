„Bude to podobný scénář, jako při posledním setkání nižší distance – okresního fotbalového svazu. Opatření – tedy nutný negativní covid test ne starší tří dnů, který si mohou účastníci opět nechat udělat zdarma hodinu před začátkem na místě, roušky a rozestupy,“ shrnul v kostce stále ještě úřadující předseda Zlínského KFS Pavel Brímus.

Ten svůj mandát na okresní úrovni před měsícem obhájil, ale do znovukandidování do krajského předsednictví, stejně jako do nejvyššího Výkonného výboru FAČR se už nepustí.

Třebaže dle posledních informací sekretariátu KFS do začátku valné hromady oficiálně neoznámí jména kandidátů do vedení krajského svazu a revizní komise, někteří kandidáti se již sami klubům různou formou představili a žádají o podporu.

Po čtyřleté přestávce se o post předsedy KFS bude ucházet otrokovický 52letý Vlastimír Hrubčík. Předtím vedl kopanou ve Zlínském kraji deset let. „Konečné rozhodnutí kandidovat jsem udělal začátkem března. Důvod byl zejména ten, jakým názorovým směrem se Zlínský KFS poslední volební období ubíral,“ v krátkosti vysvětlil.

Silného protikandidáta ale bude mít v o deset let starším Františku Hubáčkovi. Ostřílený fotbalový funkcionář z Luhačovic, který několik let i starostoval lázeňskému městu, naposledy působil ve vedení Zlínského KFS coby místopředseda, by měl navázat na práci stávajícího výkonného výboru. „Mé rozhodnutí padlo v minulém týdnu. Bylo velmi rychlé a přišlo v okamžiku, kdy jsem se dozvěděl, že současný předseda už nebude kandidovat. Myslím, že za poslední čtyři roky se podařilo krajský fotbalový svaz stabilizovat ekonomicky i lidsky.

Podařila se spousta věcí a záměrů, z nichž ještě ne všechny jsou dotaženy do konce. Proto v podstatě cítím povinnost, jako končící místopředseda, pokračovat dále v této práci.

Jak volby dopadnou, budeme vědět ve středu večer, kdy osud nového vedení bude mít v rukou čtyřicítka delegátů z řad klubů OFS a KFS. „Výběr volitelů je dlouhodobě daný. Za každý okres si daný výkonný výbor zvolí pět zástupců, z krajských soutěží pak o volitelích rozhoduje postavení týmů po podzimní části, kdy z přeboru posílá zástupce pětice v tabulce nejvýše postavených, a z dalších soutěží I. A a I. B třídy pak trojice nejlepších,“ upřesnil dosavadní člen VV Zlínského KFS a předseda STK Stanislav Travenec.