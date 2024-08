Nymburský deník už několik let sleduje úspěšnou sportovní kariéru nymburského…

„Ukázal, že bude posilou,“ říká trenér slováckého celku Libor Soldán.

„Soupeři hodně pomohl,“ přidává se hostující kouč Pavel Nožička.

I. B třída sk. C, 2. kolo -

FK OSTROŽSKÁ NOVÁ VES – SK ZLECHOV 2:1 (0:1)

Branky: 51. a 61. Jan Doruška – 2. Michal Bělaška z penalty. Rozhodčí: Brhel. Červená karta: 78. Ondřej Machala (Ostrožská Nová Ves). Diváci: 112.

Odchovanec Slovácka nastoupil ve středu zálohy, kde dominoval.

Domácí ale museli dotahovat. Obránce Hůsek totiž hned v 1. minutě smolně zahrál ve vápně rukou a sudí Brhel odpískal pokutový kop. Bělaška se nemýlil a přesnou střelou otevřel skóre.

„Možná nám ten rychlý gól uškodil, protože do konce prvního poločasu jsme se spíše bránili,“ přiznává Nožička.

„Domácí byli lepší na balonu, drželi střed hřiště, který měli vyztužený o Svízelu. Nějaké extra šance ale v první půli neměli,“ přidává.

Vyrovnat mohli Doruška s Obalem, ale brankáře Červinku nepřekonali. Novovešťané se prosadili až na začátku druhé půle. Machala utekl po lajně, přesným centrem našel hlavu Dorušky a ten srovnal na 1:1. Stejný hráč si pak pokryl balon mezi dvěma bránící hráči a protlačil ho do brány.

„Byl to šťastný gól, protože obránce první střelu zblokoval, ale míč se k domácímu hráči znovu odrazil a on to nějak prokopl. Balon se sotva dokutálel za čáru,“ kroutí hlavou Nožička.

close info Zdroj: Deník/Libor Kopl zoom_in Fotbalisté Ostrožské Nové Vsi (modré dresy) doma porazili Zlechov 2:1.

Ostrožská Nová Ves si závěr zkomplikovala vyloučením Machaly, takže dohrávala v deseti. „V krátké přesilovce jsme si nějakou stoprocentní příležitost nevytvořili,“ přiznává Nožička.

Po minulém týdnu přišel o tři hráče. Hynek Vaněk má problémy se svalem, nebyli ani Hradil s Velcrem. „Jejich absence byly na naší hře poznat, ale i bez nich jsme mohli bod uhrát,“ míní hostující kouč.

Soldán kromě Svízely nasadil i Davida Juráska, jen mezi náhradníky byl Herák, vůbec nenastoupil Beníček.

„Pro nás to byl hodně těžký zápas, který poznamenala nařízená penalta hned v 1. minutě. Myslím, že jsme nakonec vyhráli zaslouženě. Nebylo to však jednoduché. Soupeř hrál pozorně zezadu, spoléhal na brejky, kterými nás strašil až do konce,“ prohlásil Soldán.