ROZHOVOR/ Poprvé v kariéře bude trénovat mimo Prahu, jiný tým než Slavii. Fotbalová trenérka Michaela Daněčková se po letech vrací zpět na rodné Zlínsko. Po Miroslavu Zbořilovi přebírá ženy Slovácka.

Trenér Michaela Daněčková v minulovi vedla i dívčí reprezentační výběr. | Foto: Jan Tauber, FAČR

I když loučení s dorostenkami po zisku double nebylo vůbec jednoduché, kývla čtyřiatřicetiletá odbornice s nejvyšším trenérským vzděláním na nabídku uherskohradišťského klubu a vydala se vstříc nové výzvě, dalším úspěchům.

„Chci navázat na velmi dobrou práci předchozích trenérů. To, jaký vybudovali tým, jak jsou hráčky nastavené a jaký mají charakter, je neskutečné. Myslím, že každý trenér by chtěl vést tým jako je Slovácko,“ říká Daněčková.

Týmu se oficiálně ujme na startu letní přípravy v pátek 5. července. Pracovat a poznávat prostředí ale začne dřív.

Jak je těžké bylo opustit Slavii, rozdělanou práci a vrátit se zpět na rodnou Moravu?

Bylo to velmi těžké rozhodnutí, ale vzhledem k tomu, že po dvanácti letech, co jsem ve Slavii působila, mi byla nabídnuta tahle nabídka, tak se nedalo odmítnout. Díky tomu, že mám možnosti si sebou vzít svého kolegu Patrika Mažáriho, věřím, že přesun bude mnohem lehčí.

Jaké bude loučení s holkami, s klubem?

Loučení s děvčaty je velmi těžké. S holkami jsem začínala úplně od mala a cítíme, že opouštíme svou druhou rodinu. Ale věřím, že jsme si za celou společnou cestu předali vše, co jsme měli, a je čas jít každý dál svou cestou.

S dorostenkami Slavie jste získala double. Byla to vaše nejlepší sezona?

Musím říct, že letošní sezóna byla opravdu snová a úspěch, kterého jsme dosáhly, je připsán dlouhodobé společné práci v klubu. Z hlediska výsledků to určitě byla nejlepší sezona. Věřím, že hráčky Slavie i my trenéři budeme nadále chtít na tuhle sezonu navazovat v té další. Pro mě ještě letošním úspěchem bylo úspěšné dostudování UEFA PRO licence.

Zatím jste působila jenom ve Slavii, že?

Je pravda, že moje trenérská kariéra moc adres nemá (úsměv). Začínala jsem ve Slavii, kde jsem si prošla od nejmladší kategorie až po juniorky. Jako hlavní trenérka či asistentka jsem si prošla také mládežnickým kategoriemi od WU14 po WU17. Fotbal jsem samozřejmě taky hrála, ale hráčská kariéra tak oslnivá není. (úsměv) Jako malá jsem ve Zlíně hrávala fotbal s kluky a po přesunu do Prahy jsem působila ve druhé a třetí liga. Více jsem vždycky tíhla k trénovaní.

Fotbalistky Slovácka přebírá trenérka Daněčková ze Slavie, cílem je Liga mistryň

Jste trenérka na plný úvazek nebo máte i jiné zaměstnání?

Nyní ve Slavii mám ještě k trénování zkrácený úvazek, což se ve Slovácku změní a budu se na plno věnovat pouze trénování, čehož si nesmírně vážím. Cením si nabídky Slovácka, které se chce v ženském fotbale maximálně posouvat na tu nejvyšší úroveň.

Co vás na práci ve Slovácku nejvíce láká?

Chci navázat na velmi dobrou práci předchozích trenérů. Je neskutečné, jaký zde vybudovali tým, jak jsou hráčky nastavené a jaký mají charakter. Myslím, že každý trenér by chtěl trénovat tým, jako je Slovácko. Velmi mě zaujaly hráčky svou neskutečnou pracovitostí. To bylo hlavním důvodem, že jsem se rozhodla nabídku přijmout. To, že mi Slovácko umožnilo si vzít svého kolegu, se kterým spolupracuji už pět let, bylo také dalším benefitem. Nesmím zapomenout ani na to, jakým způsobem probíhalo jednání s klubem a panem Mackem. Vše bylo maximálně profesionální. Vize, požadavky a koncepce klubu se slučovaly s naší prací. Cítím, že kývnout na nabídku Slovácka bylo správné rozhodnutí.

Jaké máte hlavní úkoly?

Cílů je určitě víc. Jedním z nich je obhájit třetí místo v lize, které nám zajistí předkolo Ligy mistryň. Věřím tomu, že Spartě i Slavii budeme konkurovat stejně jako tomu bylo letos.

Co Slovácku chybí, aby ještě více prohánělo Slavii a Spartu?

Já věřím, že to jsme my (smích)

Slovácko nabídlo Holzerovi novou smlouvu, přípravu zakončí s Viktorií Žižkov

Změní se tým? Vezmete si s sebou i některá mladá děvčata ze Slavie? Docela se to nabízí, ne?

Bohužel víme, že některé hráčky jsou na odchodu, což nás mrzí, ale bohužel jsme jejich odchod nemohly už nijak ovlivnit, ale věříme, že jejich rozhodnutí je správné a budou úspěšné i v jiných klubech. Co se týče posil, tak jsme v jednání s hráčkami, o které bychom měli zájem, ale pro nás je výběr hráček maximálně důležitý, aby zapadly do koncepce Slovácka.

Bydlet budete v Uherském Hradišti nebo ve Zlíně, odkud pocházíte?

Chci navnímat slovácké prostředí, takže budu bydlet v Uherském Hradišti. Chceme poznat místní kulturu, fanoušky, lidi okolo fotbalu i mimo něj a snažit se co nejvíce ženský fotbal v regionu zpopularizovat.

Co vlastně na nové angažmá říkala rodina a kamarádi?

Pro všechny to byl velký šok, že se chci po 22 letech vrátit, ale cítím ze všech stran velkou podporu.

Jaká bude letní příprava?

Začínáme v pátek pátého července. Některé holky se připojí později, některé si totiž odjedou plnit své reprezentační povinnosti. V úvodu přípravy pro nás bude nejdůležitější, abychom se všichni velmi dobře poznaly a navnímaly, co ode sebe můžeme očekávat. Cílem letní přípravy bude v první řadě si vytvořit pozitivní prostředí, aby se nám všem velmi dobře pracovalo, nastavit si herní styl, principy hry, které pro nás budou do nové sezóny zásadní. Čeká nás také zahraniční soustředění a velmi zajímavá konfrontace se zahraničními týmy.

Stihnete si i odpočinout, nebo se vrhnete hned do práce?

Ještě nás se Slavií čeká poslední zápas, kde budeme přebírat pohár. A pak nás čeká zasloužená dovolená. Určitě vyrazím na dovolenou. Potřebuji načerpat síly do nového angažmá. Zatím mám v plánu výjimečnou sešlost s nejbližšími přáteli, a následně s rodinou procestovat část Itálie, a potom už nastane stěhování a sledování mistrovství Evropy v novém domově v Hradišti.